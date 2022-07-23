10 فوائد مميزة لم تكن تعرفها من قبل عن طين البحر الميت

يساعد قناع طين البحر الميت على تنقية البشرة من الشوائب

يصنف الاختصاصيون الطين الموجود في البحر الميت على أنه من أغنى أنواع الطين بالمعادن والأملاح على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبة تركيز الأملاح فيه سبعة أضعاف نسبة تركيزها في مياه المحيط.

وقد استخدم هذا الطين منذ القدم إلى عصرنا هذا، في الاستشفاء والعلاج، وللغايات التجميلية أيضاً.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن لطين البحر الميت فوائد صحية عديدة وهامة تمثلت في ما يأتي:

تخفيف آلام الظهر المزمنة

وُجد أن استخدام كمادات ضاغطة مصنوعة من طين البحر الميت بشكل منتظم 5 مرات أسبوعيًا ساعد على تخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة بشكل كبير لدى العديد من المرضى.

علاج حب الشباب

من الفوائد الصحية والجمالية لطين البحر الميت أنه قد يُساهم في علاج حب الشباب، وذلك بسبب امتلاكه خصائص مقاومة للعديد من السلالات البكتيرية التي تعيش في بشرة الإنسان.

تخفيف أعراض الصدفية

يساعد طين البحر الميت على تخفيف أعراض الصدفية وتحسين حالة المصابين بها، وخاصةً عند استعمال طين البحر الميت على هيئة كمادات موضعية ضاغطة لمواقع الإصابة.

تخفيف أعراض التهابات المفاصل

وُجد أن استخدام كمادات طين البحر الميت الدافئة قد ساعد بشكل كبير على تخفيف الآلام والأعراض الأخرى المرافقة لالتهابات المفاصل.

ينصح باستعمال هذه الكمادات بشكل موضعي على موقع الألم لمدة 20 دقيقة متواصلة مرة يوميًا على مدى أسبوعين وبانتظام للحصول على الفائدة العلاجية المذكورة.

تخفيف التوتر

يساعد تدليك بشرة الجسم بطين البحر الميت بانتظام على تخفيف التوتر؛ لما فيه من أملاح ومعادن تساعد على:

تخليص الجسم من السموم.

تعزيز تدفق الدورة الدموية.

تحسين عمليات الأيض.

فوائد طين البحر الميت الجمالية

تمثلت فوائد طين البحر الميت الجمالية في ما يأتي:

تخفيف السيلوليت وعلامات تمدد الجلد

يساعد تدليك الجلد بانتظام بطين البحر الميت على تعزيز تدفق الدم إلى الجلد، وبالتالي المساعدة تدريجيًا على:

إذابة الدهون العالقة تحت الجلد، وتحرير السوائل المحتبسة المسببة للسليوليت.

تخفيف علامات تشقق الجلد القديمة وربما تخليص البشرة بالكامل من علامات تمدد الجلد الجديدة.

إيقاف تساقط الشعر

من الاستخدامات التقليدية لطين البحر الميت استخدامه للحد من تساقط الشعر، إذ أنه قد يساعد على تقوية البصيلات ودعم نمو الشعر.

يتم ذلك عبر تدليك فروة الرأس بطين البحر الميت وتركه على الفروة ما يُقارب 15 دقيقة قبل غسله جيدًا بشامبو مناسب.

تخفيف مظهر علامات تقدم السن

من الممكن استخدام طين البحر الميت للتخفيف من التجاعيد الظاهرة، وتضييق المسامات المفتوحة، والتخفيف من علامات تقدم السن بشكل عام.

كما يساعد استخدام طين البحر الميت بانتظام على عمل ديتوكس للبشرة، أي تنظيف البشرة من السموم المختلفة العالقة فيها.

تنقية ِالبشرة وإزالة الخلايا الميتة

يساعد قناع طين البحر الميت على تنقية البشرة من الشوائب والتخلص من خلايا الجلد الميتة التي تمنح البشرة مظهرًا جافًا.

كما أن احتواء طين البحر الميت على عناصر هامة، مثل: المغنيسيوم والملح يجعله يساعد البشرة على استعادة مرونتها ورطوبتها المفقودة، ويحسن من مظهر البشرة بشكل عام.

محاذير من استخدام طين البحر الميت

يجب الحرص على استخدام طين البحر الميت مع الالتزام بالقواعد الآتية تحسبًا من نشأة مضاعفات:

استعمال طين البحر الميت بشكل خارجي فقط، فتناول كمية منه قد يكون سامًا.

اختبار طين البحر الميت على مساحات صغيرة من الجلد أولًا، وذلك لمعرفة مدى ردة الفعل التحسسية للجلد منه.

استشارة الطبيب قبل استعمال طين البحر الميت، فبعض الحالات الجلدية قد لا يلائمها طين البحر الميت.