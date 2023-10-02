10 فواكه لن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

هناك سبب وراء إخبارنا بالحصول على جرعة يومية جيدة من الفواكه والخضروات، ولكن من الطبيعي أن تحتوي بعض الفواكه على كمية سكر أكثر قليلاً من غيرها. وعلى الرغم من تشجيع تناول الفاكهة من أي نوع، إلا أن بعض الأصناف تحتوي على نسبة أكبر من السكر الطبيعي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. سواء كنت تعاني من حالة صحية، مثل مرض السكري، أو كنت تتطلع إلى تقليل تناول السكر، فمن المهم فهم الفوائد الغذائية للأطعمة التي تتناولها وتغذيها لعائلتك، وفق موقع Real Simple.

تقول ماري ويرتز، اختصاصية تغذية مسجلة وأخصائية تغذية رياضية معتمدة، إنه بالإضافة إلى البحث عن محتوى السكر، “أنت تريد أيضًا تحسين محتوى الألياف، والذي يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم”. وبينما تحتوي بعض الفواكه على سكر أكثر من الأنواع الأخرى، تشجع فيرتز عملائها على البدء “بالتقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، مثل بعض عصائر الفاكهة والحلويات والحلويات والمشروبات الغازية”.

إليك هذه الأنواع من الفواكه منخفضة السكر:

1- الحمضيات

يحتوي الليمون والليمون الحامض والجريب فروت ومعظم أصناف الحمضيات الأخرى على الحد الأدنى من السكر، ولهذا السبب تريد دائمًا اختيار العصير الطازج، بدلاً من المعبأ في زجاجات، كلما أمكن ذلك. تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب.

2- التوت

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن التوت هو من أكثر الفواكه الصحية التي يمكنك تناولها. فهي منخفضة السكر، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات C وK والألياف والبريبايوتكس، وهو أمر رائع لصحة الأمعاء.

3- الكيوي

قد لا يكون الكيوي هو الأكثر شعبية بين محبي الفاكهة، لكنه يتمتع بمزايا غذائية أكثر مما قد تعرفه. على غرار التوت، يعد الكيوي مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة وفيتامين C، ويحتوي على الألياف أيضًا. صدق أو لا تصدق، بعض الناس يستمتعون بالكيوي تمامًا مثل التفاحة عن طريق قضمها وقشرتها وكل شيء.

4- الشمام

يصر بعض الأشخاص على بدء يومهم بتناول نصف ثمرة شمام في وجبة الإفطار، وتحديداً الشمام. لا يقتصر الأمر على أن الشمام منخفض السكر، ولكنه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم، وهو أمر مهم لصحة القلب.

5- الخوخ

هل تعلم أن الخوخ من الأطعمة الخارقة؟ فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن المهمة، مثل الفيتامينات A وC، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم والفلورايد والحديد. وبصرف النظر عن تناول الخوخ كوجبة خفيفة، يمكنك إضافتها إلى سلطة صيفية مقرمشة أو شويها للحصول على حلوى لذيذة وصحية.

6- الأفوكادو

إذا نسيت أن الأفوكادو هو في الواقع فاكهة، فلا تقلق، فأنت لست وحدك. نعتقد عادة أن الأفوكادو مصدر للدهون الصحية، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف وتحتوي أيضًا على القليل من البروتين. يعد الأفوكادو خيارًا رائعًا منخفض السكر يمكنك تناوله طوال الأسبوع، خاصة أنه يمكنك إضافته إلى أي شيء تقريبًا.

7- المشمش

يعد المشمش من أفضل الأشياء التي يمكنك تناولها لتعزيز صحة العين بشكل عام. وكما هو الحال مع الخوخ، تعتبر هذه الفاكهة ذات النواة أيضًا طعامًا فائقًا لأنها مليئة بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة. إذا كنت تحب تناول وجبة خفيفة من المشمش المجفف، فقط انتبه إلى الكمية التي تتناولها. تميل الفاكهة المجففة إلى احتواء المزيد من السكر.

8- التين

عندما يكون التين في موسمه، ربما يكون من ألذ الفواكه التي يمكنك الحصول عليها. إنها مثالية لتناولها بمفردها، ولكن يمكنك أيضًا تقطيعها إلى شرائح للسلطات والخبز المسطح أو إضافتها إلى لوح الفحم. التين هو فاكهة أخرى يجب عليك تناولها باعتدال (حوالي اثنتين إلى ثلاث في المرة الواحدة) لأنها تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات مقارنة ببعض الفواكه، وقد يؤدي تناول الكثير منها إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

9- التوت البري

التوت البري هو فاكهة صعبة منخفضة السكر لأنه يتم بيعها بشكل شائع مجففة أو كعصير، والذي يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف. ومع ذلك، يحتوي التوت البري الطازج على حوالي أربعة جرامات فقط من السكر لكل كوب، وهو ليس كثيرًا على الإطلاق. أضف هذا التوت اللاذع الصغير إلى العصائر أو السلطات للحصول على بعض مضادات الأكسدة والنكهة الإضافية.

10- الرمان

إذا كنت قد اشتريت رمانًا من قبل، فأنت تعلم بالفعل أن استخراج تلك البذور هو عمل حقيقي من الحب. ولكن، بين الفوائد الغذائية والنكهة اللاذعة، فإن الأمر يستحق ذلك تمامًا. يحتوي الرمان منخفض السكر على مادة البوليفينول، وهي مضادات أكسدة قوية تعزز صحة القلب وقد يكون لها فوائد مضادة للسرطان. عزز سلطاتك وبارفيه الزبادي والأطباق الجانبية بحفنة سخية من بذور الرمان.