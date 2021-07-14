10 نصائح لتجنب عدوى كورونا في الحج

أعلنت المملكة العربية السعودة عن تنظيم موسم الحج لهذا العام رغم استمرار تفشي جائحة كورونا حول العالم، وبانطلاق موسم الحج لعام 1442 ألزمت السعودية ضيوف الرحمن بعدد من الإجراءات الاحترازية المشددة.

ليس هذا فحسب، بل وضعت وزارتا الصحة والحج والعمرة السعوديتان مجموعة من الضوابط التي يجب اتباعها لتنظيم حج آمن خلال العام 2021.

ونجحت حكومة المملكة العربية السعودية العام الماضي في تنظيم موسم حج ناجح بكل المقاييس العالمية، في الوقت الذي كانت أغلب الدول تصارع التفشي الكبير للفيروس التاجي.

وقصرت السلطات السعودية موسم حج 1441 هجرية على نحو 10 آلاف من داخل السعودية، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 2019 من كل أرجاء العالم، في إطار مواجهة وباء كورونا.

وينطلق موسم الحج هذا العالم بعد قصر أداء الفريضة على 60 ألف حاج من داخل المملكة، من المواطنين السعوديين والمقيمين.

نصائح للحجاج لتجنب عدوى كورونا

الجهات المسؤولة عن تنظيم موسم الحج سبق وقدمت عددا من النصائح والإرشادات المختلفة التي يجب على الحجاج التقيّد بها للوقاية من فيروس “كوفيد-19″، من بينها:

1- تجنَّب الزحام الشديد والتدافع حتى لا يُعرِّض الحاج نفسه والآخرين للخطر، فضلا عن الوقاية من التقاط أي عدوى تنفسية.

2- الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم، عن طريق الإكثار من شربها، وينصح بشرب ما يعادل 5 ميللي لترات من الماء كلّ 5 دقائق.

3- تناول الغذاء الصحّي، على أن يشمل الحليب ومشتقاته الذي يمدّ الجسم بالطاقة والمعادن، والخضروات والفواكه الطازجة المغسولة جيّدًا للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتجنّب الإصابة بالاضطرابات الهضمية والإمساك.

4- الالتزام بما تنص عليه قواعد ركوب حافلات الحج، إذ تحدّد حافلة لكلّ مجموعة ورقم مقعد مخّصص للفرد طوال رحلة الحج، مع تخصيص أبواب مختلفة للركوب والنزول، واستثناء الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة ويحتاجون إلى المساعدة.

5- الاهتمام باستخدام مطهرات اليدين والأوراق الصحية عند ركوب حافلات الحج، مع العلم أنها ستتوافر في مقصورة الركاب، على ألا يتجاوز عددهم داخل الحافلة وطوال مدة الرحلة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابيّة للحافلة.

6- التقيد بالتباعد الجسدي داخل حافلات الحج، من خلال ترك مقعد فارغ على الأقلّ بين كل راكب والآخر.

7- التزام الحجاج بالخيام التي يتم توزيعها في عرفة ومزدلفة، بحيث لا يزيد فيها عددهم على 10 حجاج لكل 50 مترًا مربّعًا من مساحة الخيام.

8- منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، مع وضع حواجز ومشرفين لمنع الاقتراب من هذه الحواجز.

9- يمنع جلب الأطعمة للحرم المكي أو الأكل في الساحات الخارجيّة.

10- يمنع التزاحم عند الحمّامات ومغاسل الوضوء، عن طريق وضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل، ما يضمن وجود المسافة الآمنة بين كل شخص وآخر.