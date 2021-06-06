10 نصائح لمرضى السكري لتفادي خطر كورونا

تعد الفئات المصابة بالأمراض المزمنة، من أكثر الفئات تأثرا بعدوى فيروس كورونا المستجد، ولتفادي خطر الإصابة به، قدمت وزارة الصحة المصرية مجموعة من التعليمات والإرشادات لمرضى السكري، مشيرة إلى كيفية التعامل مع هذا الفيروس.

وعبر منشور توعوي لها، وبهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وتفاديا لخطر فيروس كورونا على مرضى السكري، نشرت وزارة الصحة التعليمات والتوجيهات التالية:

1- ارتداء الكمامات وتحديدا في الأماكن المزدحمة.

2- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول.

3- تجنب لمس الفم أو الأنف أو العين بأيدي غير نظيفة.

4- تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام.

5- التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المتخصص، خاصة إذا كان مريض السكري يعيش بمفرده.

6- النوم جيدا.

7- ممارسة الرياضة خاصة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.

8- الجلوس تحت أشعة الشمس يوميا لمدة 20 دقيقة للحصول على فيتامين “د”.

9- الحفاظ على وجود فائض من علاج السكري وخاصة “الأنسلوين”.

10- ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع اللقاح المضاد لفيروس كورونا .