11 سببًا لتبدأ يومك بشرب الماء بالليمون

يُعدّ ماء الليمون مشروبًا شائعًا منذ عقود. ولكن هل سبق لك أن تساءلت لماذا؟ حسنًا، إلى جانب مذاقه المنعش، هناك العديد من الفوائد الصحية لماء الليمون، بحسب ما جاء في موقع healthshots.

إذ يعتبر الماء بالليمون مع قليل من العسل عنصرًا أساسيًا لكثير من الناس؛ وذلك لأن ماء الليمون تم الإشادة به منذ فترة طويلة باعتباره إكسيرًا بسيطًا وقويًا للصحة العامة والرفاهية، بخاصة عند تناوله في الصباح. يقدم هذا المشروب المملوء بالحمضيات عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية وذلك لأنه مليء بفيتامين C ومضادات الأكسدة والتانغ المنعش. فيما يلي 11 فائدة صحية محتملة لشرب الماء بالليمون يوميًا:

1- يعزز الترطيب

الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية للرفاهية العامة. يوفر ماء الليمون طريقة لذيذة لزيادة استهلاكك اليومي من الماء. كما أن الحفاظ على رطوبة الجسم يساعد على الهضم، ويدعم صحة البشرة، ويساعد جسمك على العمل على النحو الأمثل.

2- غني بفيتامين C

يعد الليمون مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بدعم جهاز المناعة، ويساعد في التئام الجروح، ويساعد في إنتاج الكولاجين، ويساهم في تحسين صحة الجلد والأنسجة الضامة. في الواقع، يحمي خلاياك أيضًا من التلف.

3- يساعد في عملية الهضم

يحفز ماء الليمون إنتاج العصارات الهضمية، مثل الصفراء، مما يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بكفاءة أكبر. ويمكنه أيضًا تخفيف عسر الهضم والانتفاخ. كما يعد شرب كوب من الماء الدافئ بالليمون في الصباح ممارسة شائعة لبدء عملية الهضم.

4- إدارة الوزن

قد يساعد ماء الليمون في إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء والحد من الجوع وتقليل تناول السعرات الحرارية بسبب محتواه من الألياف الغذائية والماء. بالإضافة إلى ذلك، قد يدعم حامض الستريك الموجود في الليمون عملية الهضم والتمثيل الغذائي السليم، وكلاهما ضروري للحفاظ على وزن صحي.

5- يدعم صحة القلب

يمكن أن يساهم ماء الليمون في صحة القلب بعدة طرق. يمكن أن يساعد محتواه من البوتاسيوم على خفض ضغط الدم، وقد تقلل مضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق منع الضرر التأكسدي للشرايين. علاوة على ذلك، فإن الحفاظ على وزن صحي والبقاء رطبًا أمران ضروريان لصحة القلب والأوعية الدموية.

6- يعزز نضارة البشرة

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في ماء الليمون، وبخاصة فيتامين C، أن تعزز صحة البشرة ونضارتها. كما أن فيتامين C يساعد على مكافحة شيخوخة الجلد عن طريق تقليل التجاعيد والعيوب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحافظ الترطيب الذي يوفره ماء الليمون على بشرتك رطبة ومتوهجة.

7- يمنع حصوات الكلى

قد يساعد حامض الستريك الموجود في الليمون على منع تكون حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات السيترات في البول، والتي تمنع تكوين الحصوات. ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط لعصير الليمون يمكن أن يساهم في تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأفراد بسبب محتواه من الأوكسالات.

8- مفيد لصحة الفم

يمكن أن يساعد ماء الليمون في الحفاظ على صحة الفم الجيدة. في حين أن عصير الليمون حمضي ويمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، فإن تخفيفه في الماء يقلل من هذا الخطر. يمكن لماء الليمون أيضًا مكافحة رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة بسبب خصائصه المضادة للميكروبات.

9- يعزز المناعة

كما ذكرنا سابقاً، فيتامين C هو معزز قوي لجهاز المناعة. ولذلك، فإن الاستهلاك المنتظم لماء الليمون يمكن أن يساعد جسمك على الدفاع ضد الأمراض الشائعة مثل البرد والأنفلونزا. كما أنه يساعد في التئام الجروح وإصلاح الأنسجة.

10- ماء الليمون له خصائص قلوية

على الرغم من أن الليمون حمضي، إلا أن له تأثيرًا قلويًا على الجسم. وهذا يساعد على توازن مستويات الرقم الهيدروجيني في الجسم ويخلق بيئة أقل ملاءمة للأمراض. ويعتقد أن الجسم القلوي يعزز صحة أفضل.

11- الحد من التوتر

من المعروف أن رائحة الليمون لها تأثير مهدئ ويمكن أن تقلل من مستويات التوتر والقلق. يمكن أن تكون طقوس التحضير واحتساء ماء الليمون الدافئ مهدئًا، مما يساعد على تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء.

ما هو أفضل وقت لشرب الماء بالليمون؟

أفضل وقت لشرب الماء بالليمون هو في الصباح على معدة فارغة. تعمل هذه الممارسة على تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك، وتساعد على الهضم، وتوفر لك دفعة من الماء. لكن ضع في اعتبارك أن حمض الستريك الموجود في الليمون يمكن أن يكون قاسيًا على مينا الأسنان، لذلك من الجيد شطف فمك بالماء العادي بعد تناول ماء الليمون.

هل من الأفضل شرب الماء الدافئ بالليمون أم الماء البارد بالليمون؟

يعتمد الاختيار بين ماء الليمون الدافئ والبارد إلى حد كبير على التفضيل والغرض. يمكن أن يكون ماء الليمون الدافئ مهدئًا وقد يساعد على الهضم نظرًا لقدرته على تحفيز الإنزيمات الهاضمة. من ناحية أخرى، فإن الماء البارد بالليمون منعش ومرطب، مما يجعله خيارًا مناسبًا في الطقس الحار. كلاهما يقدم فوائد فيتامين C والترطيب، لذلك فإن القرار يعود لك.