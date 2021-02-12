11 شيئاً لا يحتفظ بها أطباء الأطفال في غرف لعب أولادهم

يجب ملء غرفة اللعب بالألعاب، ولكن هناك عدد من العناصر، التي قد يرغب الآباء في تجنبها لجعل الغرفة أكثر أماناً، وفقاً لأطباء الأطفال.

وفي هذا السياق، كتب موقع “اينسايدر” مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تحدثت Insider إلى خمسة أطباء أطفال شاركوا ما سيتجنبون وجوده في غرفة لعب أطفالهم. (كما يقترحون أيضاً حفظ رقم هاتف poison control ،وأخذ دورة في الإنعاش القلبي الرئوي CPR ،وقراءة نصائح الإسعافات الأولية.)

من صناديق الألعاب إلى المنافذ المكشوفة ، إليك 11 أمراً عليك أخذها بعين الاعتبار عند تصميم غرفة الألعاب في منزلك.

يقول أحد أطباء الأطفال أنه يبتعد عن الألعاب الصاخبة ، لأنها تسبب تلفاً في السمع.

قالت الدكتورة نكيروكا أوراجياكا ، وهي طبيبة أطفال في قسم الطوارئ وأم لثلاثة أطفال ، لـ Insider:” عندما كنا صغار، أردنا دائماً أن تكون ألعابنا هي الأصخب”.

لكن أوراجياكا تقول أنّ الآباء قد يرغبون في الابتعاد عن الألعاب التي يمكن أن تكون صاخبة بما فيه الكفاية لتسبب تلف السمع.

لا تسمح أوراجياكا بأي ألعاب في منزلها مدرجة ضمن القائمة الصاخبة ، وهي قائمة بالألعاب الصاخبة التي أنشأتها جمعية Sight And Hearing Association .وجدت الجمعية أن بعض الألعاب الشعبية يمكن أن تسبب الضرر في غضون 15 دقيقة من استخدامها.

إذا كان أحد هذه الألعاب هي المفضل لطفلك ، فحاول تغطية مصدر الصوت ببعض شريط التغليف البلاستيكي ، مما يخفف من صخابة الصوت. أو يمكنك دائماً إزالة البطارية واستخدام اللعبة بدون وظيفة الصوت.

يقول جميع أطباء الأطفال الخمسة أنّ الأثاث غير الثابت أو غير المستقر لا ينتمي إلى غرفة اللعب.

قال كل طبيب أطفال تحدث إلى Insider أنهم يحرصون على تثبيت الأثاث الثقيل على الحائط.

وقالت الدكتورة ميغان مارتن ، طبيبة طب الطوارئ للأطفال في مستشفى جونز هوبكنز للأطفال وأم لأربعة أطفال ، لInsider:” في أي غرفة ، يجب أن نعطي اهتمام إزاء الأثاث”. “يجب تثبيت الأثاث جيداً على الحائط باستخدام شيء قوي جداً. حتى إذا حاول الطفل التسلق ، لن ينقلب عليه.”

كجزء من حملة Anchor It ، ذكرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن ما يقرب من 475 طفلاً لقوا حتفهم من حوادث سقوط بين عامي 2000 و 2019 ، مع غالبية الوفيات التي تشمل الأطفال دون سن 6 سنوات.

إنّ استخدام أشرطة تثبيت الأثاث البسيطة بأسعار معقولة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً.

وحث أحد أطباء الأطفال العائلات على التخلص من ألعاب المشي الخاصة بالأطفال.

قالت الدكتورة سيدا آمنة حسين ، طبيبة الأطفال ومستشارة الرضاعة والأم ، أنّ أطفالها لم يستخدموا ألعاب مشي الأطفال أبداً ، وذلك لأن الأبحاث تظهر أنها قد لا تكون آمنة.

وقالت حسين لـ Insider:” على الرغم من أننا كنا نقول هذا لسنوات وسنوات ، إلا أن الآباء ما زالوا يرغبون في إدخالها إلى منازلهم”.

في لعبة المشي ، يمكن للطفل غير الخاضع للرقابة المشي بسهولة إلى المناطق الخطرة في المنزل ، مثل الدرج أو المسبح أو الموقد الساخن. ويمكن أيضاً أن يصطدم بجدار ، والذي يمكن أن يوقع اللوحات الفنية أو الأثاث.

دعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى فرض حظر على بيع وتصنيع ألعاب المشي المتنقلة للرضع ، وتحث الآباء على التخلص منها واختيار ألعاب النشاط الثابتة أو روضة الأطفال بدلاً من ذلك.

يقول أطباء الأطفال أنه يجب على الآباء فرز ألعاب أطفالهم لإزالة أي قطع صغيرة منها والتي يمكن أن تشكل خطرالاختناق.

وفقاً لموقع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الصحي ، فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 3 سنوات هم الأكثر عرضة للاختناق عبر المواد الغذائية وغير الغذائية.

وقال جميع أطباء الأطفال أن اللعب بالقطع الصغيرة تعرض الأطفال إلى خطر الاختناق.

وقالت حسين:” لقد حاولنا دائماً التأكد من أن الألعاب التي أحضرناها إلى منزلنا لا تشكل خطراً للاختناق”.

لتحديد ما إذا كانت اللعبة تشكل خطراً للاختناق ، اقترحت حسين وأوراجياكا استخدام اختبار أنبوب المرحاض. إذا كانت اللعبة تتناسب مع أنبوب ورق التواليت ، الذي يبلغ طوله حوالي 1.25 بوصة، فهي تعتبر خطرة وتؤدي إلى الاختناق.

من هناك، يمكنك فصل الألعاب إلى 3 أقسام: الألعاب التي لا تريدها في منزلك ، وتلك التي يمكن للطفل اللعب بها تحت إشرافك ، وتلك المسموح بها لوقت اللعب غير الخاضع للرقابة.

يوصي أطباء الأطفال بتجنب الأعمال الفنية والمرايا الثقيلة في غرفة اللعب وفي جميع أنحاء المنزل بأكمله.

قد يؤدي الفن الجداري الثقيل أو المرايا أو اللوحات أو أي ديكور آخر إلى خطر السقوط من الحائط والإطاحة بطفلك. إذا كان الديكور مغلفاً بالزجاج أو له زوايا حادة، فقد يتسبب ذلك في إصابات خطيرة.

تقترح حسين وأوراجياكا تجنب الأعمال الفنية الثقيلة في غرفة اللعب وكذلك في أي مكان آخر في المنزل.

إذا قررت الحصول على بعض الأعمال الفنية ، فاختر العناصر الخفيفة وتأكد من تعليق العمل الفني بشكل آمن في مكان بعيد عن المكان الذي يلعب فيه طفلك.

صندوق الألعاب ممنوع لأنه يمكن أن يسحق أصابع صغيرة، و إذا تسلق الطفل إلى داخله فإنه قد يعاني للخروج منه.

لن تجد صندوق ألعاب في منازل أوراجياكا أو الدكتورة كروبا بلايفورث ، وهي طبيبة أطفال مقرها في فرجينيا وأم لطفلين وذلك لعدة أسباب.

يمكن أن يغلق صندوق الألعاب ، أو أي صندوق به غطاء ، على الطفل ، ويسحق أصابعه أو أجزاء الجسم الأخرى. والأسوأ من ذلك ، يمكن للطفل أن يصعد إلى الصندوق ويحاصر فيه عن طريق الخطأ ويختنق.

كما شددت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية على المخاطر المحتملة لصناديق الألعاب مستشهدة بوفاة 34 طفلاً بين عامي 1996 و 2014 بسبب صناديق الألعاب. بدلاً من ذلك ، اختر سلة ألعاب لا تحتوي على غطاء.

يقول أطباء الأطفال أنه من المهم التحقق من أن ستائر النوافذ لا تحتوي على أسلاك طويلة لأنها يمكن أن تكون خطرة على الأطفال.

عليك أن تحترس من الستائر التي تحتوي على سلالسل طويلة لأنها يمكن أن تؤدي إلى خطر الاختناق, وفقاً لأطباء الأطفال الذين تحدثت إليهم Insider.

بين عامي 1990 و 2015 ، ذهب ما يقدر بنحو 16827 طفلاً إلى غرفة الطوارئ بسبب إصابات تتعلق بحبال الستائر ، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة Pediatrics.

لحسن الحظ ، في عام 2018 ، تم وضع معيار أمان جديد وطلب من الشركات المصنعة إنتاج أغطية نوافذ إما لاسلكية أو لها أسلاك لا يمكن الوصول إليها ، وفقاً لـ USA Today.

إذا كان منزلك يحتوي على الحبال القديمة ، يمكنك قطع الحلقة وشراء لفاف الحبل للقضاء على أي خطر.

يحذر أطباء الأطفال أيضاً من عدم إبقاء أي منافذ كهربائية مكشوفة لأنها يمكن أن تؤدي إلى إصابات.

ذكر كل أطباء الأطفال لInsider أنهم يقومون باستخدام أدوات تغطية للحفاظ على سلامة أطفالهم.

وفقاً لبيانات 2016 من مؤسسة Electrical Safety Foundation International ، يتلقى حوالي 2,400 طفل العلاج في الولايات المتحدة للإصابات المتعلقة بالمنافذ الكهربائية كل عام.

عند شراء أغطية لمخرجات الكهرباء ، ابحث عن تلك المقاومة للعبث والتي لا تحتوي على قطع صغيرة ، والتي يمكن أن تشكل خطر الاختناق.

اقترحت أوراجياكا أيضاً وضع أثاث ثقيل أمام منافذ الكهرباء حتى لا يتمكن الأطفال من الوصول إليها.

وقالت:” استخدام الأثاث لتغطية ذلك يعني تماماً أنهم لا يستطيعون الوصول إليه”.

يقول أطباء الأطفال أن الآباء يجب أن يكونوا حذرين من المصابيح الكبيرة ، والتي يمكن سحبها بسهولة من على الطاولة.

ذكرت بلايفورث أنه يمكن بسهولة سحب المصابيح الكبيرة من خزانة الملابس أو الطاولة.

وقالت بلايفورث:” يمكن أن ينطبق هذا على غرف مختلفة متعددة ، ولكن المصابيح الكبيرة ، يصعب تأمينها”. “أنت تريد التأكد من أن طفلك لا يسحب المصباح على نفسه.”إذا كان ثقيلاً بما فيه الكفاية، فقد يتسبب المصباح في إصابات خطيرة لطفلك.

إذا لم تتمكن من تجنب استخدام المصباح ، فتأكد من أن سلكه آمن وفكر في استخدام شيء لتغطية أو إخفاء الحبل.

يجب على الآباء البحث والتأكد من نوع النباتات قبل إحضارها إلى منزلهم أو غرفة اللعب.

تماماً كما يمكن أن تكون بعض النباتات المنزلية سامة للحيوانات الأليفة ، يمكن أن تكون أنواع معينة سامة للأطفال الرضع والأطفال.

تحقق من أن كل نبتة تحضرها إلى منزلك آمنة ، خاصة إذا كانت ستكون في متناول طفلك. وإذا لم تكن كذلك ، فاختر نبتة أخرى.

وقالت بلايفورث:” لا أحد يفكر حقاً في النباتات المنزلية السامة”. “إذا كنت تريد إحضار نباتات إلى المنزل تأكد من عدم وجود أي شيء سام في المنزل .”

هذا هو مثال عظيم لأهمية أن يكون رقم هاتف مكافحة السموم في متناول يديك، وقالت بلايفورث. إما حفظه في هاتفك، أوعلقه على لوحة في منزلك.

أخيراً، يجب إغلاق النوافذ باستخدام أقفال خاصة للأطفال.

وقالت بلايفورث:” يمكن للطفل غير الخاضع للرقابة أن يسبب كل أنواع المشاكل”. أحد المخاوف هو إمكانية وصول الطفل إلى نافذة وربما يسقط.

حثّ معظم أطباء الأطفال الذين تحدثت معهم Insider العائلات على التأكد من إغلاق النوافذ بشكل صحيح والتوصية بإضافة أقفال النوافذ إلى شقتك أو منزلك ، خاصة في الطوابق المرتفعة.

في الولايات المتحدة وحدها ، ، يجرح ما يقدر بـ 15,000 طفل أنفسهم من السقوط من النافذة كل عام ، وفقاً لـ Cincinnati’s Children ، وهو مركز طبي أكاديمي لا يبغي الربح.

وشددت مارتن على أن شاشات النوافذ ليست كافية. وقالت:” نريد التأكد من أن النوافذ آمنة وأنها تحتوي على أقفال “لن تحمي الشاشة وحدها الطفل لذلك لا نريد ترك طفل في الغرفة مع نافذة مفتوحة.”

وأضافت بلايفورث أن الشركات المصنعة قد صممت أقفال النوافذ مع مميزات الإفراج السريع ، والتي تسمح للعائلات بالهروب في حالات الطوارئ ، مثل حريق المنزل.