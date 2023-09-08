11 فائدة لتناول الشاي يوميًا ولكن.. احذروا هذه الآثار السلبيّة!

يعد تناول كوب من الشاي روتينًا صباحيًا شائعًا لدى الكثيرين في جميع أنحاء العالم. إنه ليس مجرد مشروب، فالبعض يحبونه بسبب الكافيين اللطيف، بينما يستمتع آخرون بالنكهة اللذيذة التي تضفي الهدوء والجمال على الصباح، بحسب ما نشره موقع Health Shots.

إذ تقول ديبيكا غاياسوال، استشارية التغذية في مستشفيات الأمومة في بنغالورو بالهند، إن الفوائد الصحية لشرب الشاي تشمل ما يلي:

1. مضادات الأكسدة

يحتوي الشاي على مضادات أكسدة، مثل الكاتيكين والفلافونويد، التي تلعب دورا حيويا في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وتحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، ودعم الصحة العامة عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

2. تحسين الهضم

تشتهر أنواع شاي الأعشاب مثل الزنجبيل والنعناع والبابونج بفوائدها الهضمية، حيث يمكن أن تخفف من أعراض عسر الهضم والانتفاخ والغثيان.

3. تعزيز الاسترخاء

يعزز الحمض الأميني ل-ثيانين، الذي يتوافر في الشاي، الاسترخاء واليقظة الذهنية دون التسبب في النعاس، ما يجعله مشروبًا مهدئًا.

4. صحة القلب

يحتوي الشاي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة ترتبط بفوائد صحية محتملة للقلب والأوعية الدموية، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. إنقاص الوزن

تساعد بعض المركبات الموجودة في الشاي، مثل الكاتيكين والكافيين، في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في جهود إنقاص الوزن.

6. تعزيز اليقظة العقلية

يحتوي الشاي على مادة الكافيين بكميات صغيرة يمكن أن تعزز اليقظة وتُحسن التركيز، ما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على نشاطهم الذهني طوال اليوم.

7. تقليل التوتر

تساعد عملية تخمير الشاي واحتسائه في الحصول على تأثير مهدئ يعزز الاسترخاء ويقلل من القلق.

8. تحسين صحة الفم

يحتوي الشاي على الفلورايد والعفص، وهما مفيدان لصحة الفم، بشرط عدم الإفراط في السكر أو المواد المضافة.

9. ترطيب الجسم

يساهم الشاي في تناول السوائل يوميًا، ويدعم الترطيب مع تقديم بديل لذيذ للمشروبات غير المفيدة صحيًا.

10. مفيد للمناعة

إن الشاي، وخاصة شاي الأعشاب، يمكن أن يوفر فوائد تعزيز المناعة عن طريق تقوية دفاعات الجسم.

11. تحسين صحة الجلد

يمكن للمحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الشاي أن يعزز صحة البشرة. تساعد المركبات الموجودة في الشاي على حماية البشرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

5 آثار جانبية لشرب الشاي

تضيف دكتورة غاياسوال قائلة إن هناك 5 آثار جانبية لشرب الشاي يومياً وبكميات زائدة، كما يلي:

1. حساسية الكافيين

يمكن أن يؤدي محتوى الكافيين المعتدل في الشاي إلى الأرق وخفقان القلب واضطراب أنماط النوم لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية للمنشطات.

2. تفاعل التانين

يمكن أن يعيق التانين أو العفص، المسؤول عن النكهة اللاذعة للشاي، امتصاص المعادن مثل الحديد والكالسيوم، ما يؤكد أهمية التغذية المتوازنة وعدم الإفراط في تناول الشاي.

3. حساسية المعدة

كما يمكن يؤدي الإفراط في تناول الشاي، خاصة على معدة فارغة، إلى إزعاج المعدة أو ارتجاع الحمض لدى البعض.

4. تلطيخ الأسنان

يمكن للأصباغ الطبيعية الموجودة في الشاي أن تؤثر على لون الأسنان تدريجياً مع مرور الوقت، مما يستلزم العناية بالأسنان والاهتمام للحفاظ على ابتسامة مشرقة.

5. اعتبارات صحة العظام

يُنصح شاربي الشاي بالتأكد من تناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لأن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤثر على امتصاص الكالسيوم.

الشاي مع الحليب

يمكن أن يكون الشاي مع الحليب خيارًا صحيًا بالنسبة للبعض. يضيف الحليب الكالسيوم والبروتين، ما يساعد في الحفاظ على عظام قوية وفقدان الوزن وزيادة كتلة العضلات. لكن يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الحليب إلى تقليل فوائد الشاي المضادة للأكسدة، ما قد يعيق الفوائد الصحية الأساسية لشرب الشاي. وبصرف النظر عن إضافة الحليب، فإنه يجب التأكد من عدم إضافة كمية زائدة من السكر إلى الشاي بالحليب، لأن السكر الزائد يمكن أن يجعل الشاي غير صحي. وبالتالي، فإن الاعتدال هو المفتاح لمشروب متوازن وصحي.