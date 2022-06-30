سرطان الرئة يعتبر المسبب الأول للوفيات التي تحصل نتيجة لمرض السرطان سواء بين النساء أو بين الرجال، ويوقع سرطان الرئة عددًا من الضحايا سنويًا أكبر بكثير مما يحصده سرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان العقد اللمفاوية، وسرطان الثدي معًا.

أعلن خبراء منظمة بحوث السرطان البريطانية، ان ثمانية أعراض لسرطان الرئة يمكن أن تظهر قبل ستة أشهر من تشخيص الإصابة به.

ويشير خبراء المنظمة، إلى أن نتائج دراستهم كشفت 12 علامة تشير إلى تطور سرطان الرئة، تظهر قبل تشخيص المرض بفترة طويلة.

وأجرى خبراء المنظمة بالتعاون مع خبراء المعهد الوطني للسرطان في بريطانيا هذه الدراسة، حيث تبين من الإحصائيات الرسمية أن 10 بالمئة من المصابين بسرطان الرئة يعيشون 10 سنوات أو أكثر. وأن الوقاية من سرطان الرئة ممكنة في معظم الحالات.

ووفقا للباحثين، الأعراض التي تظهر لسرطان الرئة هي: نفث الدم (بصق الدم) السعال خرخرة في الصدر صفير أثناء التنفس ألم في العظام فقدان الوزن تعب مزمن ألم في الظهر ألم في الصدر ضيق التنفس تعجر الأصابع تضخم العقد اللمفاوية.

وتظهر الأعراض الثمانية الأولى قبل تشخيص الإصابة بسرطان الرئة بستة أشهر. كما اتضح أن جميع هذه الأعراض باستثناء فقدان الوزن يمكن أن تظهر قبل ذلك بكثير- قبل عام من تشخيص المرض.

أسباب وعوامل خطر مرض سرطان الرئة

يبدأ تكوّن ونشوء سرطان الرئة عادةً في الخلايا التي تتشكل منها البطانة الداخلية للرئتين، ويشكل التدخين المسبب الرئيس لسرطان الرئة عند الأشخاص المدخنين وكذلك عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين السلبي.

لكن سرطان الرئة يمكن أن يُصيب أشخاصًا لم يتعرضوا لدخان السجائر إطلاقًا، في هذه الحالات ليس هنالك سبب واضح لنشوء مرض سرطان الرئة، في المقابل قد نجح الأطباء في وضع قائمة تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وهي:

– العلاج بواسطة الأشعة.

– الإصابة بالتليّف الرئوي.

– أمراض رئوية والتهابات بسيطة.

– سموم بيئية (Enviromental Toxins)، مثل: التعرض للإسبست (Asbestos) وغاز الرادون ومعادن أخرى.

– الإصابة بمرض الإيدز.

– عوامل جينية فالأشخاص الذين أصيب أحد والديهم، أو أشقائهم، أو شقيقاتهم، أو أي شخص آخر قريب من الدرجة الأولى بسرطان الرئة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

– التدخين السلبي.

– استنشاق الدخان الصادر من أفران الطبخ والتدفئة خاصةً من اشتعال الخشب والفحم.