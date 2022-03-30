13 فائدة للمضمضة بزيت الزيتون.. تعرف عليها

زيت الزيتون هو أحد الزيوت النباتيّة المستخرجة من ثمار الزيتون، وهو من الزيوت المفيدة بشكل كبير لجسم الإنسان، وذلك بفضل غناه بالعديد من العناصر المفيدة لصحّة جسم الإنسان فهي تقوم بمحاربة الأمراض، مثل الأحماض الدهنية الأحادية وغير المشبعة، وغناه بنسب عالية من الفيتامينات مثل أ، ود، وك، ومن الممكن الاستفادة من فوائد زيت الزيتون في العديد من الطرق ومن هذه الطرق، المضمضة، التي لها العديد من الفوائد على صحة الإنسان.

فوائد المضمضة بزيت الزيتون:

1- تعمل على علاج التهاب الأسنان، كما أنّها تساعد في تخليص اللثة من السواد، وتوقف النزيف الحادث بها.

2-تقوّي الأسنان المتخلخلة والضعيفة، وأيضاً المضمضة بزيت الزيتون تعمل على تبييض الأسنان.

3- تخلّص الشفاه من اللون الأسود القاتم وخاصّة عند المدخنين.

4- تعالج الهالات السوداء الموجودة تحت العينين.

5- تساعد على علاج الصداع بشكل سريع.

6- تخلّص من الأرق وبالتالي تساعد على النوم بشكل سهل وسريع.

7-تعمل كمضاد حيوي حيث إنّها تخلّص الجسم من الجراثيم.

8- تعمل على امتصاص المواد السامة والتي تسبب الضرر لصحة الفرد من الجسم.

9- تعالج غازات البطن من خلال طردها من الجسم، كما أنّها تقوم على معالجة القولون.

10- ينشط عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي تعمل على تحسين صحة الفرد.

11- تحد من تطور بعض الأمراض المزمنة مثل مرض نقص المناعة الإيدز، والأمراض السرطانية مثل سرطان الدم.

12- تساعد على علاج بعض الالتهابات مثل التهاب القصبات الهوائية، والتهاب المفاصل.

13-تقي من بعض الأمراض مثل أمراض القلب، والكلى.