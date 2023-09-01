17 نوعًا من الأطعمة تُخفّف أعراض "نزلة برد"

عندما تصاب بنزلة برد، قد تركز أكثر على الحصول على قسط وافر من النوم بدلًا من تناول الطعام أو شرب أي شيء، باستثناء السوائل للحفاظ على رطوبة جسمك. ومع ذلك، يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن توفر بعض الراحة من أعراض البرد، بحسب موقع health.

إذا كنت تتساءل عما يجب أن تأكله وتشربه عندما تصاب بالبرد، فهناك بعض الخيارات التي تشمل الموز وشاي البابونج والكركم وعصير الرمان. إليكم أهم هذه الأطعمة:

1. الموز

يعد الموز أحد أسهل الأطعمة على الجهاز الهضمي ويظل أحد الأطعمة الجذابة القليلة عندما تقل شهيتك بسبب المرض. تحتوي هذه الفاكهة على الفركتانز، وهي سكريات لها خصائص مضادة للفيروسات ويمكن أن تعزز المناعة.

يمكنك تناول الموز كما هو أو مزجه مع أطباق لذيذة أخرى. قم بهرسها ورشها بالعسل الخام والزنجبيل المبشور الطازج، أوامزجها في عصير، أو جمدها وتناولها كمصاصة.

2. التوت

إذا كنت تعاني من نزلة برد، حاول تناول التوت. حيث تحتوي هذه الفواكه على العديد من الخصائص الصحية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والمضادة للفيروسات.

التوت متعدد الاستخدامات. أضفها إلى الماء والعصائر والسلطات والمزيد. إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة سريعة، يمكنك الاستمتاع بها بمفردك أو مع الزبادي والجرانولا.

3. المرق

المرق عبارة عن سائل ساخن ذو أساس مائي يستخدم غالبًا في الحساء والذي يجب أن تفكر في احتسائه إذا كنت تعاني من نزلة برد. السائل له خصائص مضادة للالتهابات. هناك أيضًا أحماض أمينية ومعادن تساعد في دعم جهاز المناعة في المرق.

يمكنك استخدام مرق العظام الذي يتم شراؤه من المتجر أو صنعه بنفسك من لحم البقر أو الجاموس أو الدجاج. إذا كنت لا تأكل اللحوم، فاختر مرق الخضار المنكه بالإضافات مثل الثوم والزنجبيل ومسحوق الفلفل الحار، والكركم، والفلفل الأسود.

4. الجزر

يمكن إضافة الجزر إلى المرق أو الحساء لإضافة النكهة، لكنه يمكن أن يكون مفيدًا لجهاز المناعة كمكافأة إضافية. تحتوي الخضروات الجذرية على البيتا كاروتين، وهو فيتامين أ كاروتينويد. حيث إن فيتامين أ يساعد على عمل الجهاز المناعي.

يمكنك تناول وجبة خفيفة من الجزر النيئ، أو شرب عصير الجزر، أو إضافة القليل منه إلى الحساء أو أثناء تحضير المرق.

5. شاي البابونج

قد يؤثر كوب ساخن من شاي البابونج بشكل إيجابي على الأرق، مما قد يساعدك على الشعور بالتحسن بسرعة.

كما وجد الباحثون أن البابونج هو أحد مضادات الأكسدة المفيدة وذلك بسبب المواد الكيميائية الموجودة في عشبة تسمى الفلافونويد. تحتوي مركبات الفلافونويد – الموجودة أيضًا في التفاح واللفت والبصل – على خصائص مضادة للالتهابات تساعدك على الشعور بالتحسن عندما تكون مريضًا.

ارتشف المشروب ساخنًا أو مثلجًا، أو استخدم شاي البابونج المنقوع كقاعدة سائلة للعصائر أو دقيق الشوفان.

6. الكرز

تعود الخصائص المضادة للأكسدة العالية في الكرز الحلو إلى محتواها العالي من فيتامين C. على الرغم من أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C لا تمنعك من الإصابة بنزلة برد، إلا أنها يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض إذا مرضت.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الكرز النوم الصحي بسبب محتواه الطبيعي من الميلاتونين. إن النوم المريح هو المفتاح لمحاربة الفيروسات والبكتيريا التي تسبب لنا المرض. وكذلك قلة النوم يمكن أن تضعف جهاز المناعة لديك.

جرب الكرز المجفف – أو قم بتحريك القليل منه مع زبدة الجوز – للاستمتاع به كوجبة خفيفة.

7. الحمضيات

تحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض على فيتامين C والفولات. يمكن أن يساعد هذان المغذيان في دعم وظيفة جهازك المناعي.

إلى جانب استهلاك عصير البرتقال، قد تفكر في إضافة عصير الليمون أو عصير الليمون إلى الماء. يمكن أن يكون تناول البرتقال أو الفواكه الحمضية الأخرى مفيدًا أيضًا.

8. الثوم

لقد استخدم الناس الثوم لدرء الأمراض ومكافحة الالتهابات وعلاج الجروح على مر العصور. تضفي بعض الأبحاث مصداقية على قدرات الثوم الداعمة للمناعة، مثل احتوائه على الفركتانات مثل الموز. ومع ذلك، كانت الأبحاث مختلطة، وهناك حاجة إلى المزيد تحديد مدى فعالية الثوم للوقاية من نزلات البرد أو علاجها.

إذا كنت تعتقد أن الثوم يمكن أن يكون مفيدًا، قم بإضافة فص من القرنفل إلى وجبتك التالية أو أضف مكمل الثوم إلى الفيتامينات اليومية. يمكنك أيضًا تحميص بعض الخبز المخمر ورشه بزيت الزيتون وإضافة الثوم الخام المفروم وملح البحر والأعشاب للحصول على طريقة لذيذة أخرى لتناول الثوم.

9. الزنجبيل

يساعد الزنجبيل بشكل أساسي على تخفيف الغثيان والقيء. ومع ذلك، فهو يمتلك أيضًا العديد من العناصر الغذائية المضادة للالتهابات التي قد تقضي على الالتهابات في الجهاز التنفسي العلوي. إلا أن دراسات محدودة تظهر فعالية تأثيرات الزنجبيل المضادة للالتهابات.

لجني فوائده، اختر جذر الزنجبيل الطازج. قم بتقطيعه أو صره وإضافته إلى الشاي والمرق والعصائر والعصير أو رش القليل منه على الفاكهة الطازجة.

10. الكرنب

يعتبر الكرنب من الخضروات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن. حيث تساعد الخضروات على تعزيز عمل الجهاز المناعي بمحتواها من فيتامين C والفلافونويد. يمكنك إضافة الكرنب إلى السلطات والعصائر أو تناول وجبة خفيفة من اللفت المخبوز.

11. الفلفل

يساعد الفلفل، بما في ذلك مسحوق الفلفل الحار، على إنتاج مخاط رقيق لتخفيف احتقان الأنف. وجد الباحثون أن الكابسيسين – المركب الذي يعطي الفلفل الحار حرارته – قد يساعد أيضًا في قمع نوبات السعال. أضف قليلًا من مسحوق الفلفل الحار المطحون إلى الشاي أو الحساء أو المرق.

12. عصير الرمان

عصير الرمان النقي هو مشروب آخر يدعم المناعة من خلال نشاطه المضاد للميكروبات والمضاد للالتهابات. البوليفينول هي مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان والتي تقاوم الفيروسات وقد تقلل من الأعراض.

ارتشف عصير الرمان، أو أضف القليل منه إلى الماء أو شاي البابونج، أو امزجه في العصائر، أو قم بتجميده في قوالب خالية من مادة BPA – إلى جانب الموز المهروس وجذور الزنجبيل – لصنع المصاصات.

13. العسل الخام

بالإضافة إلى خصائصه المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات، تظهر بعض الأبحاث أن العسل الخام يخفف السعال عند الأطفال. أفاد الباحثون أن عسل مانوكا يساعد على تقوية المناعة، ويحمي الناس من العديد من الفيروسات والبكتيريا. تناوله بالملعقة قبل النوم لتهدئة الحلق وربما تخفيف السعال، أو قم بتقليبه مع شاي البابونج.

14. السبانخ

السبانخ من الخضروات التي يمكن أن تساعد جهازك المناعي إذا كنت مصابًا بنزلة برد. حيث يحتوي على فيتامينات داعمة للمناعة مثل فيتامين C وE. كما أن فيتامين E يحافظ على قوة جهاز المناعة، وله خصائص مضادة للأكسدة، ويساعد الخلايا على أداء وظائف مختلفة.

إذا كنت ترغب في تناول المزيد من السبانخ، ضعها في السلطات أو العصائر. يمكنك أيضًا طهي الخضار على البخار أو قليها أو جعلها جزءًا من الصلصات أو الحساء.

15. الحساء

في حين أن وعاء ساخن من حساء الدجاج بالمعكرونة ليس بالضرورة علاجًا لنزلات البرد، إلا أنه يمكن أن يخفف من الأعراض المؤلمة.

يساعد البخار الناتج عن الحساء على تحريك المخاط عبر الأنف، مما يخفف الاحتقان. كما أن الحساء سائل في المقام الأول؛ يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم.

16. الكركم

الكركمين، مركب الكركم الطبيعي المسؤول عن لونه النابض بالحياة، هو مركب قوي مضاد للالتهابات. الكركمين له العديد من الفوائد الصحية، مثل الحد من الالتهابات. ومع ذلك، يعتبر الكركم في حد ذاته أحد مضادات الأكسدة الضعيفة. حيث يشير الباحثون إلى أنه عند دمجه مع الفلفل الأسود، فإن فعالية الكركمين وتأثيرات الكركم تتضاعف.

قم برش الكركم في حساء أو مرق أو طبق من الخضار المطبوخة.

17. الجوز

بالإضافة إلى كونه واحدًا من أكثر الأطعمة المضادة للالتهابات شيوعًا، يحتوي الجوز على العديد من العناصر الغذائية التي تعتبر حاسمة في دعم جهاز المناعة. وتشمل تلك الفيتامينات E وB6 والنحاس والفولات.

اتضح أن بعض مكونات الجوز يمكن أن تزيد من قدرتك على التركيز وتحسين طاقتك. وهذا أمر مهم لأن التوتر غير المتحكم فيه يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك.

قم بإقران الجوز مع الكرز المجفف كوجبة خفيفة، أو قم بتقطيعه واستخدامه كزينة للفواكه الطازجة أو الخضار المطبوخة.