الأحد 25 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
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19 حالة حرجة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

منذ 7 ساعات
مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

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في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، عن آخر المستجدات الخاصة حول فيروس كورونا، أفادت ان في المستشفى تتواجد 19 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير الذي ارفقته المستشفى:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 120
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 37
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 7
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1621
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19
– حالات وفاة: 2

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

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