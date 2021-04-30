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20 دقيقة إضافية من النوم تنقذك من السمنة ومرض السكري!

30 - أبريل - 2021
نوم

نوم

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نشر موقع “ساينس ديلي” دراسة أجراها باحثون من كلية “كينجز كوليدج”، في لندن، توصلوا من خلالها إلى أن النوم لمدة 20 دقيقة إضافية له دور كبير في مكافحة السمنة ومرض السكري.

وأوضحت الدراسة أن النوم لفترة أطول كل ليلة يمكن أن يساعد الناس على الحد من تناولهم للأطعمة السكرية ويدفعهم إلى اتباع نظام غذائي صحي.

وصرح الدكتور ويندي هول، الباحث الرئيس في الدراسة قائلا “في الواقع، أدى تمديد النوم إلى انخفاض تناول السكريات السكريات المضافة إلى الأطعمة من قبل الشركات المصنعة أو في الطبخ في المنزل وكذلك السكريات في العسل وعصير الفاكهة”، مشيرا إلى أن تغييرا بسيطا في نمط الحياة قد يساعد الناس على استهلاك الوجبات الغذائية الصحية.

وتوصل الباحثون لتلك النتائج بعدما خضع 21 مشاركا في الدراسة إلى تمديد وقت نومهم لمدة تصل إلى 1.5 ساعة في الليلة الواحدة، وأعطى الباحثون قائمة من السلوكيات الشخصية للمشاركين بهدف مساعدتهم في الحصول على المزيد من النوم، بما في ذلك تجنب الكافيين قبل النوم وإنشاء روتين استرخاء.

وارتدى المشاركون أجهزة استشعار الحركة لتقييم المدة التي ينامون فيها بدقة. وأظهرت النتائج أن 86% ممن تلقوا مشورة بشأن أنماط النوم تمكنوا من زيادة الوقت في السرير بمعدل 55 دقيقة في حين زاد متوسط مدة نومهم بمعدل 21 دقيقة. ووجد الباحثون صلة بين مدة النوم والخيارات الغذائية، فبعد شهر من النوم بشكل أفضل، خفض المشاركون تناول السكر بمعدل 9.6 غرام في اليوم، أي حوالي ثلث المعدل اليومي الموصى به.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الحرمان من النوم أو اضطرابات النوم يمكن أن تتسبب في تناول نحو 385 سعرة حرارية إضافية في اليوم، ويعتقد بأن الحرمان من النوم يجعل خلايا الدماغ تتفاعل بقوة أكبر مع الطعام غير الصحي، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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