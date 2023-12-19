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3 أخطاء عند قياس مستوى ضغط الدم!

منذ 54 دقيقة
ضغط الدم- تعبيرية

قياس ضغط الدم - تعبيرية

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كشف الطبيب ألكسندر مياسنيكوف الأخطاء التي يقع بها الأشخاص الذين يقيسون مستوى ضغط دمهم، بسبب استخدامهم لجهاز قياس الضغط بصورة خاطئة.

ووفقًا للطبيب، الأخطاء هي:

1- الحالة العاطفية والبدنية: يشير الطبيب إلى أنه يجب قبل قياس مستوى ضغط الدم الجلوس هادئًا لمدة خمس دقائق والتفكير خلالها بشيء جيد ومفيد. كما لا ينصح بتناول الشاي الأخضر والقهوة قبل قياس مستوى الضغط، لأنهما يؤثران في النتيجة.

2- المعدة والمثانة: ينصح مياسنيكوف بقياس مستوى ضغط الدم والمثانة فارغة، وكذلك ليس بعد تناول الطعام أيضًا، بل بعد مضي فترة على ذلك.

3- الوضعية المناسبة: يشير مياسنيكوف إلى ضرورة قياس مستوى ضغط الدم بوضعية مناسبة، فمثلًا ينصح بقياسه والشخص جالس بهدوء على كرسي ويستند على ظهره وعدم عقد الساقين. لأنه في حالة عقد الساقين يمكن أن يسبب ارتفاع مؤشر ضغط الدم بمقدار 10 ملم عمود زئبق.

ووفقًا له، يجب أن تكون القدمين على الأرض والذراع المركب عليها الجهاز على طاولة ارتفاعها على مستوى القلب.

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