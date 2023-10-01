3 أسباب ستدفعك للمحافظة على القراءة قبل النوم!

لا يوجد شيء أفضل من فتح كتاب جديد أو الغوص في كتاب قديم مفضل، ولكن بصرف النظر عن الحبكات المتقنة والشخصيات المحبوبة التي يمكن أن تقدمها الروايات العظيمة، فإن قراءة الكتب الحقيقية يمكن أن يكون لها تأثير هائل على عافيتك بشكل عام، خاصة عندما تقرأ قبل النوم. ولهذا السبب فإن الأشخاص الذين يقرؤون قبل النوم قد يعززون صحتهم الجسدية والعقلية دون أن يدركوا ذلك.

إذا كنت تحب القراءة قبل النوم، فهذا هو السبب الذي يجعل خبراء النوم يشجعونك على الحفاظ على هذه العادة الصحية قبل النوم. أو إذا كنت ترغب في قضاء أمسياتك في مشاهدة نتفليكس أو تصفح هاتفك، فإليك بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في قراءة كتاب إما بدلاً من ذلك أو بين تلك الأنشطة القائمة على الشاشة والسرير.

ووفقاً لموقع “realsimple”، إليكم برز الفوائد الصحية لقراءة كتاب قبل النوم:

1 القراءة – ولكن ليس بعد فوات الأوان – يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع

في المتوسط، يستغرق معظم البالغين من 10 إلى 20 دقيقة للنوم. يُعرف هذا باسم مدى سرعة النوم. في حين أن بعض الأشخاص ينامون بسهولة بطبيعة الحال، يحتاج كثيرون آخرون إلى مزيد من المساعدة في النوم، وقراءة كتاب يمكن أن تكون وسيلة رائعة لتعزيز النعاس. قارنت دراسة حديثة نتائج القراءة قبل النوم مقابل عدم القراءة قبل النوم، ووجدت أن 42% من المجموعة التي قرأت قبل النوم أفادوا بشعورهم بتحسن نومهم، بينما لاحظ 28% فقط من المجموعة التي لم تقرأ قبل النوم أي تحسينات في النوم.

ومع ذلك، هناك مشكلة: القراءة على قارئ إلكتروني ينبعث منه الضوء يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، مما يعني أنك ستحتاج إلى شراء كتاب حقيقي عادي. حيث تظهر الأبحاث أن استخدام أجهزة القراءة الإلكترونية، مثل Kindle أو Nook، في المساء يمكن أن يؤثر سلبًا على النوم وإيقاع الساعة البيولوجية (الساعة الداخلية لجسمك التي تنظم أنماط النوم وفقًا لتحولات الضوء الطبيعي) واليقظة في الصباح التالي. – ينبعث من أجهزة القراءة والأجهزة الإلكترونية الأخرى ضوء أزرق، مما يثبط إفراز الميلاتونين، وهو هرمون رئيسي يساهم في النعاس ويرتفع في المساء بينما يستعد جسمك للراحة. الضوء الأزرق، الذي يحدث بشكل طبيعي في وضح النهار، يشير بشكل أساسي إلى الجسم بأنه يجب أن يستيقظ.

تشرح كاثرين هول، الحاصلة على درجة الدكتوراه، وأخصائية علم نفس النوم وخبيرة النوم في Happy Beds، أن “نتيجة القراءة بالضوء الساطع هي أنه يرسل إشارة إلى دماغك بأن ضوء النهار قد يطيل الفترة التي تسبق النوم. القراءة مع ضوء ليلي أو ضوء خافت في الخلفية هي الأفضل لتعزيز النعاس”.

في حين أن الاستمتاع بكتاب جيد يعد أحد أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها قبل النوم، تأكد من عدم القراءة لفترة طويلة. وجدت دراسة استقصائية أجريت على 2003 أشخاص بالغين أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن 66% من البالغين في الولايات المتحدة أفادوا بأنهم فقدوا نومهم بسبب القراءة في وقت متأخر من الليل. وعلى الرغم من مدى حرصك على الانتقال إلى الفصل التالي، تأكد من وضع كتابك جانبًا والضغط على الوسادة في وقت مبكر بما يكفي للحصول على سبع إلى تسع ساعات من الراحة كل ليلة. اضبط منبهًا لتنبيهك بوقت النوم إذا كنت عرضة للضياع في الحبكة وفقدان الوقت.

2 القراءة يمكن أن تقلل من التوتر وتهدئ الأفكار المتسارعة

هل تعلم أن قراءة ست صفحات فقط من الكتاب يمكن أن تقلل من التوتر بنسبة تصل إلى 68%؟ وجدت دراسة قديمة أجرتها جامعة ساسكس أن القراءة لها تأثير أكبر على تقليل التوتر مقارنة بطرق الاسترخاء الشائعة الأخرى مثل الاستماع إلى الموسيقى أو شرب كوب ساخن من الشاي. نظرًا لأن متوسط سرعة القراءة هو صفحة واحدة في الدقيقة، فلن تضطر إلى القراءة لفترة طويلة للاستمتاع بفوائد تخفيف التوتر التي يمكن أن توفرها الكتب. يقول هول إن هذا يجعل القراءة “عادة سهلة لأي شخص”.

تقول سوني شيربا، دكتوراه في الطب، وممارس الصحة الشاملة في Nature’s Rise، إن القراءة بمثابة شكل ممتاز من أشكال الاسترخاء الذي يتيح لك الانفصال عن الأفكار المجهدة. إذا كنت قد واجهت صعوبة في النوم بسبب القلق والأفكار المتسارعة، فإن فتح كتاب قد يغير قواعد اللعبة.

وتوضح قائلة: “عندما ننخرط في كتاب جيد، يمكننا أن نبعد عقولنا عن الضغوطات اليومية، وبالتالي تقليل الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، وزيادة مستويات الدوبامين والسيروتونين في نفس الوقت. القراءة تسمح لأدمغتنا بممارسة اليقظة الذهنية وتنمية شعور أكبر بالهدوء”. الدوبامين والسيروتونين هما ناقلان عصبيان يشعران بالسعادة ويشاركان في دورة النوم والاستيقاظ.

3 القراءة يمكن أن تعزز الوظيفة الإدراكية

على الرغم من أن القراءة نشاط ممتع، إلا أنها أيضًا تمرين ممتاز للعقل وله تأثير مماثل للعمل على لغز أو كلمات متقاطعة. فهو يساعد على تحسين الذاكرة وتعزيز الوظيفة الإدراكية الشاملة، مما يبقي عقلك حادًا ورشيقًا. تشير الدراسات إلى أن القراءة المتكررة بشكل عام، في أي وقت من اليوم، ترتبط بانخفاض خطر التدهور المعرفي، وتقول الدكتورة شيربا إن القراءة يمكن أن تحسن مهارات التفكير النقدي.

وتشرح قائلة: “بمرور الوقت، تساعد القراءة على تقوية المسارات العصبية ويمكن أن تدعم الصحة العقلية عن طريق تقليل التوتر وتحسين الذاكرة وتعزيز الإبداع. تعمل القراءة على تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات بسرعة وتبقيه حادًا مع تقدمنا في العمر.” إذن ما علاقة هذا بالنوم؟ يعد النوم الجيد أمرًا بالغ الأهمية للوظيفة الإدراكية والعكس صحيح، مما يعني أن تعزيز أحدهما يمكن أن يعزز الآخر.

توضح هول أيضًا أن قراءة كتاب يمكن أن تمرن أجزاء مختلفة من دماغك في نفس الوقت، مثل الأجزاء البصرية والسمعية والعاطفية. وتوضح قائلة: “إنها تجبر هذه الأجزاء على العمل معًا لإنشاء صور لما تتم قراءته، وسماع الأصوات التي تتحدث الكلمات بصوت عالٍ، والشعور بالعواطف المرتبطة بمشاهد أو شخصيات معينة. تساعد هذه العملية على تقوية الروابط العصبية بين مناطق الدماغ المختلفة، بحيث يكون من الأسهل تذكرها عندما تحتاج إلى الوصول إلى تلك المعلومات المحددة في وقت لاحق”

لماذا القراءة قبل النوم أفضل من تصفح هاتفك أو مشاهدة التلفزيون؟

ماذا يفعل معظم الناس في الليل عندما لا يقرؤون؟ يقومون بالتمرير على هواتفهم، وأحيانًا بلا تفكير. تقول هول: “نحن جميعًا مذنبون بذلك. لم يمض وقت طويل حتى مرت نصف ساعة، وما زلنا ملتصقين بالمستطيل الزجاجي ونشعر باليقظة أكثر مما كنا عليه قبل أن نلتقط هواتفنا”.

نظرًا لأن الهواتف المحمولة تنبعث منها ضوء أزرق كما هو مذكور أعلاه، توضح هول أنه حتى التمرير السريع لمدة 10 دقائق على هاتفك يمكن أن “يربك ساعة جسمك الداخلية” أو إيقاع الساعة البيولوجية. تقول هول أنه يمكن قول الشيء نفسه عن مشاهدة التلفزيون. وتشرح قائلة: “عندما يحدث هذا، تنخفض مستويات الميلاتونين ويزداد اليقظة، مما يجعل من الصعب النوم. ثانيًا، يمكن أن يؤثر محتوى ما تشاهده أيضًا على جودة نومك. إذا شاهدت برامج عنيفة أو مكثفة قبل النوم، فقد يسبب ذلك كوابيس، مما قد يؤدي إلى ضعف نوعية النوم والأرق المزمن”.

إذا كنت عازمًا حقًا على الحصول على نوم أفضل، فكن منضبطًا بشأن إيقاف وقت الشاشة قبل ساعتين تقريبًا من النوم. “بدلاً من التمرير، ابذل جهدًا واعيًا للتوقف عن استخدام هاتفك بحلول الساعة 8 مساءً. إذا كنت تخطط للنوم في الساعة 10 مساءً، واشتريت كتابًا ورقيًا بدلاً من ذلك.