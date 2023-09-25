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3 أطعمة تعالج الكبد الدهني غير الكحولي

منذ 46 دقيقة
طعام البحر المتوسط

طعام البحر المتوسط

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يتسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي في تخزين الكثير من الدهون في الكبد لدى الأشخاص الذين يشربون القليل من الكحول أو لا يشربون الكحول مطلقاً.

كشف باحثون من جامعة باليريك في إسبانيا مراجعة حديثة لإدارة مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي يفتقر حتى الآن إلى علاج دوائي، على الرغم من أنه أكثر الأسباب شيوعاً لمرض الكبد المزمن عالميا.

وأوضح الباحثون أن القهوة وطعام البحر المتوسط الغني بالألياف والأسماك، والنظام الغذائي الذي يحتوي على قليل من اللحوم الحمراء، من أفضل إستراتيجيات التغذية لإدارة الحالة، وفقا لموقع “نيوز مديكال”.

وأشار الباحثون إلى دور النظام الغذائي في تكوين الدهون الجيدة، وهي العملية التي تقوم فيها خلايا الكبد بتحويل الكربوهيدرات إلى أحماض دهنية.

وربطت النتائج الأنظمة الغذائية الغنية بالفركتوز، بما في ذلك السكروز وشراب الذرة، بارتفاع خطر الإصابة بالتنكس الدهني والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، خاصة لدى من يعانون من زيادة الوزن.

وأشار الباحثون إلى العناصر التي تقلل الإجهاد التأكسدي للخلايا، ومنها القهوة، كما وجدوا أن للبروبيوتك فائدة محتملة أيضاً في خفض الالتهابات بالجهاز الهضمي.

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