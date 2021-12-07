3 أمور بسيطة افعلها في المساء لمحاربة الكرش

هناك بعض العادات المسائية التي من شأنها أن تساعدنا في إنقاص الوزن ومحاربة الكرش.

يعد المساء فترة مهمة للاسترخاء خصوصا بعد يوم عمل شاق. لكن الأنشطة التي يقوم بها المرء في المساء لخفض التوتر والإجهاد لينام بشكل جيد لا تساعد على الاسترخاء فقط، بل يمكن أن تساعدك أيضا على إنقاص الوزن، وفق ما نقل موقع “دويتشه فيله” (Deutsche Welle) عن الموقع النسائي الألماني “فور زي”. ومن يريد استغلال وقت المساء والليل لخفض وزنه يمكنه اتباع بعض العادات.

ما هي الثلاث عادات المسائية التي تحارب الكرش؟

1- القيام بجولة مسائية مشيا

هناك كثير من الناس لا يحبون أو لا يستطيعون ممارسة الرياضة في المساء. ولهذا السبب فالمشي في المساء تمرين مناسب ولا يتطلب جهدا كبيرا. ويمكن حرق 150 سعرة حرارية في نصف ساعة من المشي. من بين المزايا الإضافية للمشي؛ أنه يحسن الحالة المزاجية ويضمن نوما أفضل، ولا يحتاج فيه المرء لحذاء رياضي أو الذهاب إلى ناد للرياضة.

2- نظف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد وجبة العشاء

عندما نجلس أمام التلفزيون بعد تناول وجبة العشاء قد يتولد لدينا الشعور بالجوع، ونذهب من جديد إلى المطبخ لإحضار أشياء خفيفة للأكل. لذلك فالنصيحة الذهبية هي تنظيف أسنانك بالفرشاة مباشرة بعد وجبة العشاء. فمذاق معجون الأسنان يرسل إلى الدماغ إشارة بأن وقت الأكل انتهى وتتوقف الرغبة في المزيد من الأكل.

3- نم لساعات كافية واحرص على أن يكون النوم جيدا

يعالج الجسم أثناء النوم منتجات عملية الأيض ويجدد الدهون ويحرقها. لهذا فأولئك الذين لا ينامون لساعات كافية يشعرون برغبة أكبر في تناول الطعام. وكما هو معروف؛ فإن الأكل ليلا يحول دون إنقاص الوزن، بل هو أحد أسباب زيادته.