3 جرعات لقاح فايزر تحمي الأطفال من كورونا

قالت شركة فايزر، الإثنين، إن ثلاث جرعات من لقاح “كوفيد -19” الذي أنتجته للشريحة العمرية الأصغر سنا، يوفر حماية قوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وتخطط الشركة لتقديم البيانات إلى المنظمين الأمريكيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع في خطوة نحو السماح للأطفال الصغار بالحصول على الجرعات.

وتأتي هذه الأخبار بعد أشهر من الانتظار القلق من قبل الآباء اليائسين لتطعيم أطفالهم الصغار في مرحلة ما قبل المدرسة، خاصة وأن حالات كوفيد -19 آخذة في الارتفاع مرة أخرى، ويوجد 18 مليون طفل تحت سن الخامسة هم المجموعة الوحيدة في الولايات المتحدة غير المؤهلة بعد للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وبدأت إدارة الغذاء والدواء في تقييم البيانات من شركة موديرنا المنافسة، التي تأمل في البدء في تقديم جرعتين للأطفال بحلول الصيف.

ومرت شركة فايزر بوقت أكثر صعوبة في اكتشاف نهجها، وهي تهدف إلى إعطاء الأطفال جرعة أقل – فقط عُشر الكمية التي يتلقاها البالغون – لكنها اكتشفت خلال تجربتها أن الجرعتين لا تبدوان قويتان بما يكفي لمرحلة ما قبل المدرسة.

وفي بيان صحفي، قالت شركة فايزر وشريكتها بيونتك إن الجرعة الإضافية زادت من مستويات الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات بما يكفي لتلبية معايير إدارة الغذاء والدواء لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ دون أي مشاكل تتعلق بالسلامة.