3 فوائد صحية وهامة للتوت الأسود لم تكن تعرفها من قبل!

التوت الأسود عبارة عن ثمار ذات لون أرجواني ومليئة بالعناصر الغذائية الداعمة للصحة. بالإضافة إلى توفير الألياف والفيتامينات والمعادن، يعد التوت الأسود واحدًا من أغنى مصادر أصباغ الأنثوسيانين، وهي مركبات لها خصائص حماية خلوية قوية.

يعد إدراج التوت الأسود في نظامك الغذائي طريقة لذيذة للعناية بصحتك، كما أن تناول هذه الفاكهة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب.

ووفقاً لموقع “health” إليكم أهم الفوائد الصحية للتوت الأسود:

1 مليئة بالمغذيات

واحدة من الفوائد الصحية الرئيسية للتوت الأسود هي أنها مليئة بالعناصر الغذائية المعروفة بدعم الصحة، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن.

يحتوي كوب واحد فقط من التوت الأسود على ما يقرب من 8 جرام من الألياف، وهو ما يغطي 28.5% من القيمة اليومية (DV) لهذه العناصر الغذائية المهمة. إن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يفيد صحة أمعائك عن طريق تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء الغليظة، ودعم حاجز الأمعاء الصحي، وتشجيع حركات الأمعاء المنتظمة والمريحة.

قد يساعد تناول نظام غذائي غني بالألياف أيضًا في الحماية من أمراض الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون والتهاب الرتج.

كما يوفر التوت الأسود أيضًا مجموعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C، وحمض الفوليك، والمنغنيز، وفيتامين K، والمغنيسيوم، وكلها تلعب أدوارًا أساسية في الصحة.

على سبيل المثال، حمض الفوليك هو فيتامين ب الضروري لنضج خلايا الدم الحمراء، والانقسام الخلوي، وغيرها من العمليات الحيوية. تزداد احتياجات حمض الفوليك بنسبة 50% خلال فترة الحمل بسبب دور هذا الفيتامين في نمو الجنين وتطوره. لهذا السبب، يعد التوت الأسود خيارًا ممتازًا للفاكهة للحوامل.

2 مصدر مركز للمركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات

يحتوي التوت الأسود على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية التي تساعد على حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية عن طريق تقليل المركبات التفاعلية التي تسمى الجذور الحرة وتثبيط الالتهاب.

إن التوت الأسود غني بالمركبات الفينولية مثل حمض الإلاجيك والكيرسيتين، بالإضافة إلى أصباغ الأنثوسيانين التي تعطي التوت لونه الأرجواني المشبع.

وقد تم ربط تناول الأنثوسيانين بعدد من الفوائد الصحية، وتناول الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، وهي حالة تحدث عندما تطغى المركبات الضارة مثل الجذور الحرة على دفاعات الجسم المضادة للأكسدة، مثل كأمراض القلب والأمراض العصبية.

في دراسة أجريت عام 2020 قامت بتقييم إجمالي محتويات الفينول والأنثوسيانين وإجمالي نشاط مضادات الأكسدة لستة أنواع مختلفة من التوت: الكشمش الأسود، والتوت الأحمر، والكشمش الأحمر، والتوت الأسود، وعنب الثعلب، وتوت الجوستابيري، وجد أن التوت الأسود يحتوي على أعلى مستويات مضادات الأكسدة والأنثوسيانين. من جميع التوت المدرجة.

إضافة إلى ذلك، يمنع التوت الأسود بعض المسارات المسببة للالتهابات في الجسم، مثل مسار إشارات العامل النووي κB (NF-κB)، ويقلل مستويات البروتينات الالتهابية. بسبب آثاره المضادة للالتهابات، قد يكون التوت الأسود مفيدًا لأولئك الذين يعانون من حالات التهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء (IBD).

3 قد يحمي من العديد من الحالات الصحية

يتم تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال عدة عوامل، بما في ذلك الوراثة وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي توفر العناصر الغذائية المعروفة بحماية ودعم صحة القلب، مثل الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعتبر التوت مصدرًا مركزًا للمركبات الواقية للقلب، مثل الألياف والأنثوسيانين، وتشير الدراسات إلى أن تناول التوت بانتظام، مثل التوت الأسود، يعد وسيلة فعالة لدعم صحة القلب.

في دراسة أجريت عام 2015 شملت 72 شخصًا يعانون من ارتفاع مستويات الدهون في الدم، شهد المشاركون الذين تناولوا 300 ملليلتر (مل) من عصير التوت الأسود مع اللب يوميًا لمدة ثمانية أسابيع انخفاضًا كبيرًا في المركبات المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك البروتين الشحمي، والبروتين التفاعلي عالي الحساسية للالتهاب مقارنة بمجموعة المراقبة. كما أدى علاج التوت الأسود إلى زيادة كبيرة في مستويات الكولسترول HDL الواقي للقلب والبروتين الدهني A، وهو البروتين الذي يساعد HDL على إزالة الكولسترول السيئ من مجرى الدم.

علاوة على ذلك، وجدت مراجعة أجريت عام 2021 لـ 59 دراسة أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين، بما في ذلك التوت، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 17%، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27%، وانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب بنسبة 9%.

كما ارتبط تناول الفاكهة بانتظام، بما في ذلك استهلاك التوت، بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى، مثل بعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع الثاني.