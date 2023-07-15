3 فوائد "هامة" يمنحها الشاي الأسود لصحتنا

هناك أسباب وجيهة تجعل الشاي الأسود أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم، ويحتل المرتبة الثانية بعد الماء، ورغم تفضيل الكثيرين لاحتساء فنجان من الشاي الساخن، فلا يوجد شيء مثل كوب من الشاي المثلج لجعل يوم صيفي شديد الحرارة أكثر احتمالًا، يحتوي الشاي الأسود أيضًا على العديد من الفوائد الصحية.

يعود شرب الشاي إلى القرن الثالث،و تقول أخصائية التغذية المسجلة كايلا كوب: “الشاي الأسود غني بالفلافونيدات. حيث إن هذه المواد الكيميائية النباتية مفيدة لك”.

الفوائد الصحية للشاي الأسود

يأتي الشاي الأسود والأخضر والأولونج والأبيض من نبات كاميليا سينينسيس. وتختلف أنواع الشاي هذه عن أنواع شاي الأعشاب المصنوعة من أعشاب مجففة أو توابل أو أوراق نباتات أخرى. سواء كنت تفضل الشاي الأسود التقليدي أو شيئًا آخرًا، فإن جميع أنواع الشاي صحية.

إليكم ثلاث فوائد صحية لشرب الشاي الأسود:

1 يحارب الالتهابات والمرض

الشاي الأسود مليء بالفلافونويد (وتسمى أيضًا بوليفينول)، حيث تعمل هذه المواد الكيميائية النباتية كمضادات للأكسدة لتقليل الضرر الناجم عن الجذور الحرة. يوضح كوب: “يصنع جسمك الجذور الحرة، وهي نوع من الجزيئات، استجابةً لوظيفة الخلية الطبيعية، كما تدخل الجذور الحرة جسمك من البيئة. يمكن لهذه الجزيئات غير المستقرة أن تتراكم في الخلايا وتتلفها”.

يمكن أن يتسبب تلف الخلايا في حدوث التهاب مزمن يساهم في الإصابة بأمراض القلب والسرطان وحالات أخرى. إلا أن مضادات الأكسدة “تشارك” الجذور الحرة وتحافظ عليها تحت السيطرة.

كما تعد مضادات الأكسدة مهمة لنظام المناعة الصحي. حيث يساعد نظام المناعة جسمك على محاربة الفيروسات والبكتيريا والالتهابات.

2 يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

يعطي الثيفلافين، نوع من الفلافونويد، الشاي الأسود لونه الغامق. حيث وجدت إحدى الدراسات أن الثيافلافينات قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل كمية الكوليسترول التي يمتصها الجهاز الهضمي.

يحتوي الشاي الأسود أيضًا على نسبة عالية من الفلافانول (نوع من الف5لافونويد) يسمى كيرسيتين. وقد وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالكيرسيتين وغيره من مركبات الفلافانول كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

قد تحسن مركبات الفلافانول صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق الحفاظ على الأوعية الدموية مفتوحة ومرنة. يفسر هذا أيضًا نتائج دراسة أخرى أظهرت كيف أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا لمدة ستة أشهر قد يساعد في التحكم في ضغط الدم.

ففي الولايات المتحدة، الشاي هو المصدر الأكثر شيوعًا للفلافانول. يمكنك أيضًا الحصول عليها عن طريق تناول المزيد من البصل والتفاح. أما في إنجلترا، يعتبر شاي فترة ما بعد الظهيرة تقليدًا، فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون كوبين على الأقل من الشاي يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب أو السكتة الدماغية مقارنة بمن لا يشربون الشاي.

3 يعطي الحيوية والنشاط

يحتوي كوب (8 أونصات) من الشاي الأسود على حوالي 47 ملليغرام من الكافيين. يقول كوب: “الكافيين منبه، وهو مفيد إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الطاقة لقضاء يومك”. إلا أن الإفراط في تناول الكافيين – خاصة مع اقتراب موعد النوم – يمكن أن يجعل النوم والاستمرار في النوم صعب عليك. يوصي كوب أيضًا بتجنب الكافيين إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

يمكنك أيضًا الاعتماد على الكافيين، وهذا هو السبب في أنك قد تعاني من الصداع أو تشعر بالغرابة عندما لا تحصل على كوبك اليومي (أو أكوابك)، نظرًا لأن الشاي الأسود يحتوي على حوالي نصف كمية الكافيين الموجودة في القهوة، ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا إذا كنت تحاول تقليل الكافيين.

بسبب التأثيرات المحفزة للكافيين، يجب على الحوامل أو المرضعات الحد من تناول الكافيين بما لا يزيد عن 200 ملليجرام في اليوم. ويوصي الخبراء بعدم تناول الأطفال دون سن 12 عامًا للكافيين.