3 مشروبات عليك التركيز عليها لخفض الكولسترول.. ما هي؟

يتمّ التركيز غالباً على المأكولات لخفض الكولسترول، ولكن ما تشربه يمكن أن يؤثر أيضاً في مستويات الكولسترول لديك ويحسّن صحّة القلب. وبحسب موقع “Eatthis”، هناك 3 مشروبات عليك التركيز عليها في حال معاناة ارتفاع الكولسترول:

– الشاي الأخضر أو الأسود: تُعزى صحّة القلب للشاي إلى وفرة مركّبات الفلافونويد النباتية الطبيعية التي يمكن أن تساعد على خفض الكولسترول وتحسين صحّة الأوعية الدموية. ولقد قيّمت دراسة نُشرت في”Advances inNutrition” نتائج 37 دراسة منشورة سابقاً، وأفادت أنّ المشاركين الذين شربوا 2-3 أكواب من الشاي يومياً قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب بنحو 8 إلى 12 في المئة.

– عصير الرمّان: يرجع لون الرمّان إلى أصباغ البوليفينول الموجودة في الفاكهة. وبالإضافة إلى البوليفينول، فإنّ الرمّان غنيّ بالفلافونيدات والقشور والترايتيربين المضادة للأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكولسترول الضار. يمكن أن يساهم عصير الرمّان على تقليل الكولسترول المؤكسد لإبطاء نمو تراكم البلاك في الشرايين.

– حليب الشوفان: أثبتت الأبحاث أنّ حليب الشوفان فعّال في خفض الكولسترول. إنّ الشوفان غنيّ بنوع فريد من الألياف القابلة للذوبان يُعرف بالبيتا-غلوكان الذي يساعد على احتجاز الكولسترول وإفرازه من الجسم. ويعتقد الخبراء أنّ ألياف بيتا-غلوكان هي المسؤولة عن خفض الكولسترول الكلّي والكولسترول الضار.