4 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعد السرطان هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا للوفاة بعد أمراض القلب، ولكن عدد من الأشخاص يتجاهلون إجراء فحوصات الكشف عنه.

ويعد النظام الغذائي الصحي أفضل الطرق التي يمكنك اتباعها للحماية من هذا المرض الخطير.

في حين أنه لا يوجد طعام محدد يمكن أن يضمن الوقاية من السرطان، إلا أن الأطعمة المضادة للالتهابات تساعد في تقليل المخاطر، وفقًا للدكتور سني باتيل، طبيب أمراض الباطنة في لندن، وتشمل:

1. التوت

غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين وفيتامين سي، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، وتحييد الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي، وفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

2. الأسماك الدهنية

تحتوي على كمية عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساهم في تقليل الالتهاب من خلال إنتاج جزيئات التهابية معينة.

لذلك، يُوصي بتناول 100 – 120 جرام من الأسماك الزيتية مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.

3. المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان هي أمثلة على المكسرات والبذور التي تحتوي على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، ما يساعد على تقليل الالتهاب.

4. الحبوب الكاملة

تساعد الألياف التي توجد في الحبوب الكاملة في تعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي يلعب دورًا في دعم جهاز المناعة وتنظيم الالتهابات”.