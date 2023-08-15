لا تتجاهلها.. 4 أعراض خطيرة لسرطان الشرج

تعتبر الحكة أو الألم حول فتحة الشرج من أعراض سرطان الشرج، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على حالات صحية أخرى، وفقًا لطبيب الأورام البريطاني، بافيل فيتيك.

وقال الطبيب: “غالبًا ما يمكن الخلط بين الأعراض والأمراض الأكثر شيوعًا والأقل خطورة، مثل البواسير، لكن لا ينبغي الاستخفاف بها”، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

هناك بعض “العلامات الخطيرة” التي يجب أن تحفزك على زيارة الطبيب، بغض النظر عن مدى شعورك بالحرج.

وصرح فيتيك: “تشمل العلامات الخطيرة الشائعة الحاجة إلى زيارة المرحاض في كثير من الأحيان مع وجود براز رخو وسيلان وإيجاد الدم أو الحكة أو الألم حول فتحة الشرج”.

أربعة أعراض خطر لسرطان الشرج:

الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر

براز أكثر مرونة

نزيف من فتحة الشرج

حكة أو ألم حول فتحة الشرج

وأضاف الدكتور فيتيك: “من المهم ألا تدع الإحراج يمنعك من البحث عن العلاج لأن الاكتشاف المبكر غالبًا ما يؤدي إلى نتائج صحية أفضل”.

تسرد هيئة الخدمات الصحية البريطانية أعراضًا إضافية لسرطان الشرج، مثل:

كتل صغيرة حول وداخل القاع

تصريف مخاط من القاع

سلس الأمعاء.

إذا كنت تشك في أنك تعاني من أعراض سرطان الشرج، فاطلب الدعم والمشورة من طبيبك.

أي ورم تم تحديده مسبقًا لديه احتمالية أفضل للاستجابة بشكل جيد للعلاج.