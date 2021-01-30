4 أعراض لسلالة كورونا البريطانية المتحورة

لم تتوقف الدراسات حول الاعراض الجديدة لطفرات فيروس كورونا المتحورة التي أثارت الرعب حول العالم .

توصّل مسح بريطاني جديد إلى 4 أعراض هي الأكثر شيوعا مع السلالة البريطانية المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، فما هي؟ وما تأثير هذه السلالة في حاستي الشم والذوق؟

وأجرى هذا المسح مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني (office for national statistics)، بالشراكة مع جامعة أكسفورد وجامعة مانشستر ومنظمة الصحة العامة بإنجلترا و”ويلكوم ترست” (Wellcome Trust). وشمل تحليلا لخصائص المصابين بـ”كوفيد-19″ في إنجلترا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

ووفقا للمسح فإن أبرز الأعراض المبلّغ عنها في السلالة البريطانية من كورونا هي:

1- السعال

2- التهاب الحلق

3- التعب

4- ألم العضلات

ماذا عن حاستي الشم والتذوق؟

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن اختلافات أخرى لوحظت بين المصابين بهذه السلالة وغيرهم من مرضى “كوفيد-19”.

بالمقابل أضاف المكتب أنه ليس هناك دليل على وجود اختلاف في الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي أو ضيق التنفس أو الصداع.

وكشف المسح عن أن فقدان حاستي التذوق والشم أقل شيوعا بكثير في المصابين بالسلالة الجديدة من غيرهم.

أسرع انتشارا

ومن المعتقد أن هذه السلالة، التي اكتشفت في جنوب شرقي بريطانيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسرع انتشارا وربما تكون مرتبطة بارتفاع نسبة الوفيات، مع أن البيانات تشير إلى أن زيادة معدلات الوفيات غير مؤكدة وليست شديدة.

ويوم الأربعاء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 في 25 يناير/كانون الثاني الحالي؛ أي بزيادة 10 دول منذ 19 يناير/كانون الثاني.