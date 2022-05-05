4 توابل تساعد على تقليل خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم

يحدث ارتفاع السكر في الدم عندما لا يستطيع الجسم نقل السكر بشكل فعال من الدم إلى الخلايا، ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم بمرور الوقت إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات خطيرة، مثل فقدان البصر وفشل الأعضاء وحتى بتر القدم بسبب تلف الأعصاب.

ويتعين على العديد من مرضى السكر مراقبة نسبة السكر في الدم بعناية والتأكد من عدم ارتفاعه أو انخفاضه بشكل كبير ويمكن لمقايضات النظام الغذائي لمريض السكري أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ومريض السكري هو حالة طبية شائعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير لكن إجراء بعض التغييرات البسيطة على اختياراتك الغذائية قد يكون أسهل طريقة لتقليل خطر الإصابة بأعراض مرض السكري غير المرغوب فيها.

ويشار إلى أن الجسم يحتاج إلى الإنسولين لتحويل السكر في الدم إلى طاقة، ورؤية بعض المرضى لا ينتجون ما يكفي من الإنسولين، أو أن أجسامهم لا تتفاعل بنفس الطريقة مع الإنسولين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقال موقع “ميديكال نيوز توداي” الطبي: “تشمل العلاجات استراتيجيات نمط الحياة وأحياناً الأدوية، ولكن قد تساعد بعض العلاجات التكميلية، مثل الأعشاب والمكملات، ولا يمكن للأعشاب والمكملات أن تعالج مرض السكري ولا يمكن أن تكون علاجاً منفرداً لكن البعض، إلى جانب العلاج التقليدي، قد يخفف من أعراض مرض السكري ويقلل من خطر حدوث مضاعفات”، وفقا لروسيا اليوم.

وهذه هي التوابل الأربعة التي يجب أن تفكر في إضافتها إلى نظامك الغذائي لتقليل خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.

القرفة

القرفة تعمل من خلال تحسين مستويات حساسية الإنسولين لدى المرضى، مع تعزيز الهضم ويمكنك رش القرفة على وجبتك، أو محاولة تناولها كمكمل غذائي.

الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري وكشف باحثون أنه يقلل مقاومة الإنسولين لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الرابط، ولهذا السبب يجب عليك التحدث إلى الطبيب قبل إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي الخاص بمرض السكري.

نبات الحلبة

الحلبة هي نوع من بذور الأعشاب التي يمكن طحنها وإضافتها إلى الأطباق لإضفاء النكهة وقال العلماء إن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة مستويات الإنسولين.

الجيمنيما

الجيمنيما هو نوع من الأعشاب يترجم حرفيا إلى “مدمر السكر” وتعمل بطريقة مشابهة للحلبة، وتحفز البنكرياس ليقوم بإنتاج كميات أكبر من الإنسولين لدى مرضى السكري.