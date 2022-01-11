4 خطوات للتخلص من مشكلة الذقن المزدوجة

يعاني البعض من مشكلة الذقن المزدوجة نتيجة لأسباب عدة منها زيادة الدهون في الجسم، فضلاً عن أنها تعد تنتج عن التقدم في السن، بحسب موقع “ويب طب” الصحي.

ويقول موقع “goodto” إن هذه المشكلة تواجه الرجال والنساء في كل الأعمار، مشيراً إلى أن بعض الحالات ترتبط بعوامل وراثية.

ومن أجل التخلص من هذه المشكلة، هناك العديد من التمارين الواجب إجراؤها لتقوية عضلات الرقبة وشد الجلد، بما يقلل من ظهور مشكلة الذقن المزدوجة، وينصح في هذا السياق تباع عدة تمارين، منها:

تمرين الترقوة: ضع أطراف أصابعك على الترقوة، وارفع ذقنك نحو السقف واضغط بأصابعك حتى تتمدد عضلات الرقبة، على أن يستمر التمرين في كل مرة لمدة 5 ثوان في الجزء العلوي قبل العودة إلى وسط الرقبة، وكرر الامر 5 مرات.

تمرين قبضة اليد: ضع قبضة اليد في تحت ذقنك، واعمل على فت فمك وإغلاقه ببطه، وقاوم هذه الحركة بالقبضة الموجودة أسفل الذقن، بما يؤدي إلى تحريك عضلات الرقبة، وكرر التمرين 5 مرات.

تمرين الفم: افتح فمك بقوة وأخرج لسانك حتى تشعر بأن عضلات الفك تعمل، وكرر هذا الأمر 5 مرات.

تمرين الوجه: ارفع وجهك إلى الأعلى وانظر في السقف لعدة ثوان، ويجب أن يستمر ذلك إلى الحد الذي تشعر بتمدد في رقبتك.