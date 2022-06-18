4 طرائق بسيطة للحفاظ على نظر قوي وسليم

إن أكثر من ٢٥ مليون اميركيا بمعدل عمر ٤٠ سنة وما فوق، مصابون بأمراض ترتبط بالنظر وصحة العين. كما ان غالبية الناس ستصاب بأحد أمراض العين الشائعة مع تقدم العمر.

غير ان بعض الامراض التي تؤدي الى سوء الرؤية وفقدان النظر يمكن تجنبها من خلال اتباع بعض الخطوات.

وفي ما يلي نستعرض بعض التعديلات التي يمكن القيام بها على النظام الغذائي لحماية العين من الأمراض التي قد تجتاحها:

إضافة الحمضيات الى الطعام

وجدت دراسة أجريت على اكثر من ٢٨٠٠ بالغ بعمر الخمسين وما فوق ونشرت في مجلة صحية اميركية، أن الاشخاص الذي أكلوا برتقالة واحدة يوميا على الأقل، كانوا ٥٨ بالمئة أقل عرضة للإصابة يبعض أمراض العين خلال مدة ١٥ عامًا من أولئك الذين لم يأكلوا البرتقال أبدًا.

التنكس البقعي المرتبط بالعمر هو مرض يصيب مركز الرؤية ما يسبب الغشاوة عند القراءة او القيادة، وهو السبب الرئيس لسوء الرؤية بين البالغين فوق عمر الخمسين.

ووجد الباحثون ان مادة الفلافونويد الموجودة في البرتقال، التي تحارب خطر التأكسد في النظر، مهمة لإيصال العناصر الغذائية والأوكسجين الى العين. كما انها مصدر اساسي للفيتامين C، وهو غذاء يلعب دورًا في انتاج بروتينات الكولاجين التي تصنع تركيبة العينين.

الإكثار من الخضار الورقية

الكاروتينويد هو مجموعة من المركبات التي توجد في شبكة العين، الجزء الذي يرسل اشارات الى الدماغ لإنتاج الرؤية.

وهذه المركبات تحمي من خطر الشوارد الحرة. لذا، تناول الأطعمة الغنية بالكاروتينويد مثل السبانخ والكايل وغيرهما من الخضار الورقية، يحمي صحة شبكة العين.

بالاضافة الى ذلك، تعد هذه الخضار مصدرًا اساسيا للنيترات، والنظام الغذائي الغني بهذه المادة يقلل فرص الاصابة بمرض “التنكس البقعي المرتبط بالعمر” مقارنة بالنظم الغذائية التي تفتقر الى هذه المادة.

تناول المأكولات البحرية

ان تناول الأطعمة البحرية مرتين في الأسبوع قد يقلل الاصابة ببعض امراض العين بنسبة ٢٤ بالمئة، وفق دراسة نشرت في مجلة اميركية.

ان اختيار أسماك مثل السلمون والتونة عالية المحتوى من الاحماض الدهنية الاوميغا ٣، تحمي العين من الضوء والتأكسد وخطر الالتهابات.

ويقول الخبراء أن محتوى السمك من الدهون الصحية وعناصر غذائية أخرى مثل الكاروتينويد تتداخل سويًا لتوفير هذه المنفعة.

ممارسة الرياضة

ان ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لا تعود فوائدها على شكل الحفاظ على وزن صحي وجسم رشيق وحسب.

اذ ان دراسة نشرت عام ٢٠١٨، أظهرت ان التمارين الرياضية تؤخر تطوير “الزرق” وهي حالة تصيب عصب العين، ويمكنها ان تتطور ببطئ وصمت ما يؤدي الى العمى.

واشارت الدراسة الى ان البالغين الذين يمارسون الرياضة بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بهذا الخلل بنسبة ٥١ بالمئة.