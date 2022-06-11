4 طرق تساعد على خفض نسبة السكر في نظامك الغذائي

السكر قد يكون المحبب لدى الجميع ولكن زيادة نسبته قد تدفعك إلى مواجهة الكثير من المشكلات الصحية، والتي تبدأ بتسوس الأسنان مرورا بزيادة الوزن وتنتهي بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولهذا دائما ما تجد النصائح الطبية تتلخص في ضرورة خفض نسبة السكر داخل نظامك الغذائي.

ولكن ما لا تدركه أن السكر مخبأ في كثير من الأطعمة والمشروبات التي تظن أنها بعيدة، تماما عنه فتلك الذرة الصفراء التي تتخذها كوجبة صحية بينية تخفي بداخلها الكثير من السكر، وللسيطرة على نسبة السكر داخل نظامك الغذائي فإليك طرق بسيطة تساعدك في ذلك.

وتبدأ هذه الخطوات بحسب موقع “مترو” بالبحث عن بديل السكر.

1- بديل السكر

تعد أولى الخطوات وأكثرها منطقية وبساطة أن تبحث عن بديل للوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات فبدلا من تناول الشوكولاته والبطاطس المقلية الجاهزة والحلوى يفضل استبدالها بوجبات، أخرى خفيفة أكثر صحية مثل الاعتماد على تناول الفشار والزبادي غير المحلى واللوز والحمص والخضروات والمعجنات المصنوعة من القمح الكامل.

2- تجنب الخضروات النشوية

قد تظن أنك تعتمد على تناول الخضروات ولكن تكتشف فيما بعد أنك تمتلك نسبة كبيرة من السكر داخل الجسم، ليكون السر في ذلك هو نوعية الخضروات التي تعتمد على تناولها في نظامك الغذائي.

الخضروات النشوية مثل البازلاء والجزر والذرة الحلوة والبطاطا والفاصوليا جميعها تحتوي على كميات أعلى من السكر، وبالتالي فإن تناولها يمكن أن يزيد من تناول السكر بسرعة وارتفاع نسبته داخل الجسم، ولهذا يفضل الاعتماد على الخضروات منخفضة الكربوهيدرات مثل المشروم والبروكلي والقرنبيط.

3- المواد الحافظة

يفضل دائما قبل شراء اي أطعمة مصنعة أن يتم قراءة تفاصيل المكونات عليها فهناك الكثير من أنواع المواد الغذائية، حتى لو لم يكن طعمها حلو تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والذي يتم إضافته إلى معظم الأطعمة كمادة حافظة.

فمثلا زبدة الفول السوداني وصلصة الطماطم ومجموعة من الصلصات والتوابل المختلفة تحتوي على سكر مخبأ بداخلها، ولهذا ينصح دائما من قراءة المكونات

والابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على نسب من السكر مرتفعة.

4- إصلاح عادات النوم

قد يكون سبب غير مباشر يزيد من نسبة السكر في نظامك الغذائي ولكنه يلعب دور حيوي في تحقيق نتائج جيدة في السيطرة على السكريات، في الحصول على كمية جيدة من النوم تساعد في التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

فالأشخاص المحرومون من النوم يستهلكون المزيد من الوجبات السريعة وخاصة من الأطعمة الدهنية عالية السعرات الحرارية مقارنة بالأشخاص، الذين يستوفون حصص نومهم اليومية ولهذا عليك أن تصلح عادات نومك تجنبا للمشكلات الصحية.