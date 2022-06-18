4 عادات خاطئة ينصح تجنبها في وجبة العشاء

وجبة العشاء هي أكثر وجبات الطعام المثيرة للجدل فهي دائما ما يثار حولها العديد من الأسئلة حول الأفضل لتناولها وتجنب سلبياتها فهي قد تكون السبب الرئيسي لزيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة، وما يترتب عليها من أمراض أخرى لذلك دائما ما يفضل أن تكون وجبة العشاء قبل النوم بعدد كافي من الساعات وكذلك أن تحتوي على عناصر غذائية صحية.

ورغم اتباع القاعدتين الأهم وهما تناولها قبل النوم بوقت كافي وان تكون صحية، إلا أن البعض مازال يعاني من كسب مزيد من الوزن ليكون السبب ليس في عدم الاتباع وإنما في العادات المتبعة في تناول وجبة العشاء ولذلك ولمنع زيادة الوزن عليك أن تتجنب بعض العادات الخاطئة والتي تعد أبرزها بحسب موقع “eatthis”.

– الملح

يفضل البعض إضافة الكثير من الملح على الطعام لتحسين عملية التذوق والنكهة ولكن تعد هذه العادة من أكثر العادات الخاطئة، التي يجب التوقف عنها ليست فقط في وجبة العشاء ولكن عند تناول الطعام بشكل عام الملح الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يعمل على اكتساب مزيد من الوزن.

وتوصلت دراسة قام بإجرائها باحثون من جامعة “ديكين”، أن استهلاك الصوديوم الزائد يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الأطعمة الدهنية

بشكل عام كما يمكن أن يصل الأمر إلى إدمان حقيقي للملح.

– الصلصة الجاهزة

تعد الصلصات الجاهزة إحدى عوامل توفير الوقت والجهد خاصة بعد يوم عمل طويل ولهذا يلجأ الكثيرون إلى استخدامها نظرا لسهولتها ولكن هناك طريقة يمكن أن يكون بها اختيار الصلصة أمر خطير، يسبب مزيد من المشكلات الصحية فهناك انواع كثيرة تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والسكر المضاف ما يسبب زيادة في الوزن ولهذا يفضل صنع الصلصة في المنزل أو ضرورة قراءة الملصق جيدا قبل إتمام عملية الشراء.

– تناول الطعام بسرعة

في نهاية يوم مرهق يتملك الجوع من الشخص ولهذا يكون على استعداد لتناول اي طعام وبسرعة فإذا كنت من ضمن هؤلاء فعليك التوقف فورا عن هذه عادة تناول الطعام بسرعة، فإنها قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن من خلال صعوبة ملاحظة مقدار ما تأكله حيث وجدت دراسة تم نشرها في مجلة “Journal of the American Dietetic Association ” أن الأشخاص الذين يأكلون ببطء يستهلكون 66 سعر حراري أقل لكل وجبة لذلك يجب عليك أن تأخذ وقتك كاملا وببطء عند تناول الطعام.

– مشاهدة التليفزيون

قد تكون هي العادة المفضلة للجميع تناول طعام العشاء أمام التلفزيون ولكن تلك العادة المحببة تدخل ضمن قائمة العادات الخاطئة فالتلفزيون في الأساس هو مشتت للانتباه ما يعني أن الأمر قد ينتهي بتناول المزيد من الطعام دون أن تدرك، حيث توصلت دراسة تم نشرها في مجلة “Food Quality and Preference” أن المشاركين الذين تشتت انتباههم بسبب الضوضاء البيضاء عبر سماعات الرأس كانوا أقل وعيا بصوت الطعام الذي كانوا يأكلونه ما جعلهم يأكلون أكثر مقارنة بالمشاركين الذين سمعوا الطعام الذي كانوا يأكلونه.