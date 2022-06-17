4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!

مع التقدم في السن، يصبح الشخص أكثر عرضة للمشاكل الصحية لا سيما المتعلقة بضغط الدم. فقد يختبر ضغط دم عاليًا او منخفضًا.

واذا قال لك طبيبك إن لديك ضغط دم مرتفعًا، هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها للمساعدة في تخفيض الرقم.

تجنّب التدخين، وتخفيف استهلاك الأملاح، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام.. كلها أمور قد يكون لها تأثير ايجابي على مستويات ضغط الدم.

والى جانب الطعام، تلعب المشروبات التي يتناولها الشخص يوميا دورًا في التأثير على ضغط الدم ايضًا.

فما هي أسوأ عادات الشرب لضغط الدم؟

تناول المشروبات المحلاة

ان استهلاك المشروبات التي تحتوي على السكر مثل المشروبات الغازية والعصائر المضاف اليها كميات كبيرة من السكر، يمكن ان يؤثر سلبًا على مستويات ضغط الدم.

لذا، ينصح الخبراء الصحيون بتجنب هذه المشروبات. اذ انها تحفّز انتاج الكوليسترول الضار،وتجعل الشخص أكثر عرضة للسكري وأمراض القلب.

استهلاك مشروبات الطاقة

عادة شرب أخرى قد تؤثر سلبًا على الصحة ومستويات ضغط الدم هي تناول الكثير من مشروبات الطاقة بانتظام.

في هذا السياق، وجدت دراسات عدة ان مشروبات الطاقة قد تسبب ارتفاع ضغط الدم. والسبب في ذلك يعود الى ان مادة الكافيين الموجودة في هذه المشروبات تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم.

عدم شرب الحليب

قد يبدو ذلك غريبًا، غير ان شرب الحليب قد يساعد اولئك المصابين بمرض الضغط.

اذ أظهر الباحثون أن خطر الاصابة بالضغط المرتفع ينخفض كلما زادت نسبة استهلاك منتجات الحليب.

لذا، قد تخسر هذه المنفعة ان لم يكن الحليب جزءًا من نظامك الغذائي.

شرب الكثير من القهوة

ان تناول كميات كبيرة من القهوة قد يعود بآثار سلبية على صحتك وضغط الدم لديك.

اذ ان المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، مثل الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة، وبعض المشروبات الغازية قد ترفع ضغط الدم.

وفيما لمّا تتضح الاسباب وراء ذلك، أكدت الدراسات ان كميات الكافيين المستهلكة تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم.

وآثار الكافيين هي قصيرة المدى؛ ما يعني أن ضغط الدم يرتفع نسبيًا مباشرة بعد تناول مشروب يحتوي على الكافيين.