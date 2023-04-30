4 علاجات منزلية لتقليل دهون البطن

دهون البطن تعتبر من المشكلات الشائعة لكثير من الناس، وقد يكون من الصعب التخلص منها، ومع ذلك هناك بعض العلاجات الطبيعية يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن دون أي آثار جانبية ضارة.

وبحسب ما ذكره موقع timesofindia، فيما يلي هناك بعض العلاجات المنزلية لتقليل دهون البطن:

– تناول الماء الدافئ مع عصير الليمون

– يساعد شرب الماء الدافئ مع عصير الليمون كأول شيء في الصباح على تحفيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في الهضم، ويحتوي الليمون على حامض الستريك الذي يساعد على تكسير الدهون وقمع الشهية، ويمكن أن يساعد هذا العلاج البسيط أيضًا في طرد السموم ومنع الانتفاخ.

تناول شاي الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل القوية التي استخدمت في الطب الهندي القديم لقرون، ويمكن أن يساعد في تحسين الهضم وتقليل الالتهاب وزيادة التمثيل الغذائي، ويحتوي الزنجبيل على مركبات تسمى gingerols و shogaols التي تساعد على حرق دهون البطن عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم.

تناول نظامًا غذائيًا قليل الدسم

وأكدت الأيورفيدا على أهمية اتباع نظام غذائي صحي في الحفاظ على الصحة العامة، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي قليل الدسم وغني بالألياف والبروتين في تقليل دهون البطن، وقم بتضمين الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في نظامك الغذائي، وتجنب الأطعمة المصنعة والجاهزة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية ويمكن أن تساهم في زيادة دهون البطن.

مارس اليوجا

اليوجا هي شكل من أشكال التمارين التي تجمع بين المواقف الجسدية وتقنيات التنفس والتأمل لتعزيز الصحة العامة والرفاهية، ويمكن أن تساعد ممارسة اليوجا في تقليل التوتر وتحسين الهضم وتقوية العضلات الأساسية، ويمكن لبعض أوضاع اليوجا مثل وضع القارب وكوبرا بوز وبلانك بوز أن تستهدف على وجه التحديد دهون البطن وتناغم عضلات البطن.

يمكن أن تساعد علاجات الايورفيدا المنزلية هذه في تقليل دهون البطن وتعزيز الصحة العامة، وأن دمج هذه العلاجات في روتينك اليومي جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعدك في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.