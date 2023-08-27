4 علامات تحذرك من مرض السكري

ينتج السكري عن وجود خلل في إنتاج الأنسولين في جسم المريض، مما ينعكس على مستوى الجلوكوز في الدم إذ يصبح مرتفع دائمًا.

ورض السكري هو حالة خطيرة وعادة ما تستمر مدى الحياة وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك بشكل كبير.

يرتبط مرض السكري من النوع الثاني بعوامل مثل زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

كما هو الحال مع أي حالة أو مرض، كلما لاحظت أعراضه مبكرا، تمكنت من التعافي بشكل أسرع.

وفي حين لا يوجد علاج لمرض السكري، هناك علاجات متاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض.

وهناك بعض العلامات التحذيرية لمرض السكري التي يجب الانتباه إليها، نستعرضها لكم، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وقالت الدكتورة البريطانية ديبورا لي الطبيبة الصيدلانية، إن مرض السكري هو حالة طبية تحدث عندما لا ينتج البنكرياس الكمية المناسبة من الأنسولين، وهذا يعني أن مستويات الجلوكوز في الدم لديك أعلى مما ينبغي.

وأضافت: “هناك أنواع مختلفة من مرض السكري وهما النوع الأول والثاني وسكري الحمل. ويعد الأكثر شيوعًا هو مرض السكري من النوع الثاني، و90% من المرضى يعانون منه”.

قالت لي: “هناك 850 ألف شخص آخرين يعانون من مرض السكري ولكنهم لا يعرفون ذلك”.

وتابعت: “في المراحل المبكرة، يكون لمرض السكري أعراض قليلة، لذا من المهم أن يقوم الأشخاص المصابون بإجراء الاختبار”.