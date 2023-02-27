4 علامات تدل على أن "حرق الدهون" في الجسم يسير بشكل صحيح

يهتم الكثيرون خلال اتباعهم لنظام غذائي يفقدهم بعض الوزن الزائد، على اتباع الإرشادات اللازمة لحرق الدهون المستعصية بشكل أسرع، ولكن البعض يقع في حيرة أحياناً إن كان يسير على الطريق الصحيح في التخلص من الدهون حقاً أم لا!

ووفقاً لموقع “ويب طب”، إليكم أبرز علامات تدل على حرق الدهون في الجسم:

1. فقدان الكيلوغرامات على الميزان

يعد انخفاض عدد الكيلوغرامات على الميزان هو العلامة الرئيسة لحرق الدهون، والقاعدة العامة هي أن كل 3500 سعرة حرارية إضافية يتم حرقها سوف يؤدي إلى خسارة ما يقارب نصف كيلو من الوزن (حوالي 450 غرام).

يعتمد مقدار فقدان الوزن والدهون على طبيعة الجسم، والذي يرتبط بالحمية الغذائية المتبعة والمجهود المبذول لتعزيز الحرق، ومن أجل تحقيق الهدف المنشود للتخلص من الوزن الزائد ينبغي القيام بحرق سعرات حرارية أكثر من التي يتم تناولها.

بالإضافة إلى اتباع الحمية الصحية المناسبة، كما يجب الاهتمام بممارسة الرياضة بانتظام، بحيث لا تقل عن 5 أيام في الأسبوع ولمدة 30 دقيقة في المرّة الواحدة.

2. صغر قياس الجسم

بالإضافة إلى فقدان الكيلوغرامات على الميزان يمكن ملاحظة انخفاض قياس الجسم سواء محيط الخصر، أو الوركين، أو الفخذين، أو الذراعين، وغيرها من المناطق، وذلك نتيجة انخفاض مستويات الدهون في الجسم بعد حرقها.

قد تنخفض قياسات الجسم دون انخفاض كبير في الوزن على الميزان، وهو مؤشر أفضل للتأكد من أن الجسم يقوم بحرق الدهون وأنك تتبع الإجراءات الصحيحة لفقدان الوزن، وفي هذه الحالة يمكن ملاحظة أن الملابس أصبحت غير ضيقة مثل السابق، ومع الاستمرار في اتباع الحمية الغذائية وممارسة الرياضة سوف تلاحظ تغيرات مستمرة في القياسات.

ولمتابعة نسبة الحرق بصورة أفضل يُنصح بأخذ القياسات مرّة واحدة أسبوعيًا، فهذه تعد من أبرز علامات تدل على حرق الدهون في الجسم.

3. عدم استعادة الوزن المفقود

في حالة اتباع نظام غذائي صحي يساعد على فقدان الدهون فلن يُسهل استعادة الوزن الزائد مرّة أخرى خلال أيام، ولكن في حالة اتباع حمية تسبب فقدان وزن الماء فيمكن أن تتسبب في زيادة الوزن مرّة أخرى عند استعادة مستويات السوائل المرتفعة في الجسم.

كما أن لون البول القوي الذي يميل إلى الأصفر الداكن يعد مؤشر على قلة السوائل في الجسم، وأن فقدان الوزن هو نتيجة لفقدان السوائل وليس الدهون.

4. تعرق الجسم

ربما يكون تعرق الجسم علامة على زيادة المجهود الذي يساعد على الحرق، ولكن لا يشترط أن يرتبط التعرق بحرق الدهون بل يمكن أن يرتبط بفقدان الماء، كما أن بعض الأجسام تقوم بحرق الدهون أثناء ممارسة الأنشطة التي لا تسبب التعرق الكثير، مثل: ممارسة السباحة، أو أي رياضة خفيفة.

مع هذا قد يكون التعرق طريقة لقياس كم المجهود الذي تبذله لحرق الدهون، وفي حالة التعرق أثناء ممارسة الرياضة مع اتباع الحمية الغذائية الجيدة فهذا يضمن أنك تفقد الدهون الزائدة، وهذه أيضًا تعد من علامات تدل على حرق الدهون في الجسم.