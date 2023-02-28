4 فوائد صحية مذهلة لتناول التين

يمكن أن يكون التين بديلاً رائعًا لوجبة خفيفة حلوة صحية منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي التين الصغير على حوالي 30-40 سعرة حرارية فقط، نتيجة لذلك، غالبًا ما يكون جزءًا من فقدان الوزن أو الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية.

وللتين فوائد صحية مختلفة، سواء للجهاز الهضمي أو القلب بالإضافة إلى المساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم، وذلك حسب ما ذكره موقع news18.

يخفض نسبة السكر في الدم

أظهرت الدراسات أن تناول التين قد يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وتحتوي الفاكهة أيضًا على نسبة عالية من الألياف بشكل معتدل، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء عملية الهضم في الأمعاء.

ومع تباطؤ العناصر الغذائية في الجسم، تقل فرص ارتفاع مستوى السكر في الدم، ومع ذلك، فإن التين، وخاصة التين المجفف، يحتوي على نسبة عالية من السكر وبالتالي يجب استهلاكه بكميات صغيرة.

جيد لصحة القلب

توجد أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة في التين، لقد وجد في الدراسات أن التين يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الدهون الثلاثية في الدم، كما أنه يحتوي على البكتين القابل للذوبان في الماء والذي يذيب الكولسترول المتراكم في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم، وقد يمنع التين أيضًا انسداد الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يقوي الجهاز الهضمي

يمكن للألياف الموجودة في التين أن تحسن وتساعد الجهاز الهضمي في الجسم، الفاكهة هي علاج منزلي معروف للمساعدة في آلام المعدة، ويمكن أن يعمل التين أيضًا كمضاد حيوي، مما يساعد في المعدة والأمعاء ويحسن الهضم.

تقوية العظام

قد يساعد تناول التين في تقوية العظام والعضلات، وتم العثور على المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور في الفاكهة، وتعمل هذه المغذيات الدقيقة على تحسين صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.