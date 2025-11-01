4 فواكه تعزز صحة عينيك بشكل طبيعي

في عالم نحدق فيه بالشاشات طوال اليوم ونتجاهل دورات الضوء الطبيعية، تتعرض أعيننا لإجهاد أكبر من أي وقت مضى، ولكن يمكننا الحفاظ على صحة العين من خلال طرق بسيطة مدعومة علميًا، حيث يشير خبراء التغذية إلى 4 فواكه يمكن أن يساعد تناولها بانتظام في الحفاظ على صحة العين نظرًا لمحتواها الغنى بالعناصر الغذائية التي تدعم حدة البصر، وتُقلل التعب، وتُساعد في الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين، وفقًا لتقرير موقع “Onlymyhealth”.

التوت الأزرق قوة مضادات الأكسدة

قد يبدو التوت الأزرق صغير الحجم، لكن محتواه من مضادات الأكسدة فعال، ولأن الإجهاد التأكسدي وتلف الجذور الحرة يُسهمان بشكل رئيسي في شيخوخة أنسجة العين (وخاصةً العدسة والشبكية)، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يُعد خطوة ذكية، حيث يُساعد التوت الأزرق على حماية العين من هذا النوع من الضرر، وقد أجرت مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية دراسة مختبرية حديثة لعام 2025، اختبرت فيها مستخلصات أنثوسيانين التوت الأزرق، وأفادت بتأثيرات وقائية على خلايا الشبكية، مما يُشير إلى أن هذه المركبات قد تُخفف الإجهاد التأكسدي في أنسجة العين، وتصف الدراسة الآليات الجزيئية التي تحمي بها الأنثوسيانين خلايا الظهارة الصبغية الشبكية.

ولخصت مراجعة أجريت عام 2019 لأبحاث التوت الأزرق في مجلة نشرت في مجلة Nutrition Reviews كيف تؤثر الأنثوسيانين على صحة الأوعية الدموية والإجهاد التأكسدي وهي مسارات ذات صلة مباشرة بصحة العين على المدى الطويل، لذلك أضف حفنة من التوت الأزرق إلى وجبة الشوفان أو الزبادي وتناولها في الصباح سواء كان الطازج أو المجمد فكلاهما يعمل بشكل جيد، أو مزجه في العصائر أو تناوله كوجبة خفيفة للحصول على دفعة من مضادات الأكسدة بسهولة.

البرتقال (والفواكه الأخرى الغنية بفيتامين سي)

لا يقتصر دور فيتامين سى على دعم جهاز المناعة فحسب، بل يلعب دورًا حيويًا في صحة العين أيضًا، ووفقًا للدراسات، يعتبر البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين سى الذي يدعم سلامة أنسجة العين، ويساعد هذا بشكل خاص في منع التعتيم المبكر للعدسة، ويتركز فيتامين سى في عدسة العين ويعمل كمضاد للأكسدة، وعلى مدار العمر، يُعد الضرر التأكسدي لبروتينات العدسة عاملًا رئيسيًا في تكون إعتام عدسة العين، لكن فيتامين سى يساعد على إبطاء هذا الضرر.

ووجدت دراسة تحليلية نُشرت عام 2016 في مجلة أكتا لطب العيون أن “زيادة تناول فيتامين سي وحمض الأسكوربيك في المصل قد يرتبطان عكسيًا بخطر الإصابة بإعتام عدسة العين”، ببساطة، يميل الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من فيتامين سي إلى انخفاض معدلات الإصابة بإعتام عدسة العين.

وأفاد تحليل للجرعة والاستجابة نُشر في مجلة التغذية عام 2019 أن زيادة فيتامين سي ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، مما يعزز فائدة تناول الأطعمة الغنية به بانتظام، حيث إن تناول برتقالة واحدة يوميًا أو سلطة حمضيات تحافظ على مستوى ثابت من فيتامين سي، كما يُنصح بتناول أطعمة غنية بفيتامين سي مع الدهون الصحية مثل (الزبادي والمكسرات) لتحسين امتصاص العناصر الغذائية الأخرى للعين.

البابايا.. الفاكهة الاستوائية التي تساعد في علاج جفاف العين والالتهابات

إذا كنت تشعر بالتعب أو الجفاف أو الحكة في عينيك بشكل متكرر، فقد يكون السبب أكثر من مجرد قضاء وقت طويل أمام الشاشات، فالبابايا غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تقليل التهاب العين ومكافحة جفافها، إنها فاكهة مثالية عند الشعور بإرهاق العينين، ووفقًا للدراسات، توفر البابايا مركبات فيتامين A والكاروتينات الأخرى، بالإضافة إلى المغذيات النباتية المضادة للالتهابات، وتدعم الكاروتينات صحة الشبكية والعدسة، وتقلل الالتهابات المزمنة منخفضة الدرجة، مما يساعد على الحفاظ على أنسجة العين مع مرور الوقت.

وفي دراسة لتركيب الكاروتينات أجرتها مجلة كيمياء الأغذية عام 2021، فإن البابايا تعتبر مصدرًا جيدًا للكاروتينات، وتُظهر أن سهولة الحصول عليها بيولوجيًا تختلف باختلاف النوع، إلا أن البابايا عمومًا تُوفر سلائف اللوتين/زياكسانثين ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة العين، وتُسلط الدراسات الغذائية الأوسع نطاقًا الضوء على العناصر الغذائية المضادة للالتهابات في البابايا، والتي يُمكن أن تُخفض الإجهاد التأكسدي، لذلك يمكنك تقطيع البابايا إلى قطع صغيرة في وجبات الإفطار أو إضافتها إلى العصائر أو تناولها مع الليمون و بذور الشيا للحصول على وجبة خفيفة سريعة مضادة للالتهابات.

الكيوي.. الدرع الأخضر لشبكية العين

تحتوي هذه الفاكهة الخضراء على مركبات نباتية تدعم صحة شبكية العين، وخاصةً في الوقاية من التنكس الذي قد يؤثر على وضوح الرؤية مع مرور الوقت، وهي جزء من تركيبة رؤية أكثر وضوحًا وصحة، كما أن الكيوي غني بفيتامين سى بشكل غير عادي، ويحتوي على اللوتين/زياكسانثين، بالإضافة إلى مضادات أكسدة أخرى، وتُعد فاكهة مثالية لحماية عدسة العين وصحة البقعة الصفراء.

وتُسلط مراجعات التغذية في الكيوي الضوء على محتواها العالي من فيتامين سي، وقيمتها الغذائية الداعمة التي تُحسن صحة العين والصحة الأيضية بشكل عام، وتربط الأدلة السريرية والرصدية بين اللوتين/الزياكسانثين الغذائي (الكاروتينات الموجودة في الكيوي والخضراوات الورقية) وتحسن صحة البقعة الصفراء، ويمكن إضافة الكيوى إلى العصائر والسلطات وتناولها على وجبة العشاء.

لماذا النظام الغذائي أكثر أهمية مما تعتقد لصحة العين؟

يربط معظمنا مشكلات الرؤية بالحاجة إلى النظارات أو التقدم في السن، ولكن وراء ذلك تغيرات فسيولوجية كالإجهاد التأكسدي، والالتهابات، وتلف الأوعية الدموية، وتآكل بروتينات العدسات، ويعالج النظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية الوقائية هذه العمليات بشكل مباشر، ووفقًا لدراسات الفاكهة، فإن مجرد تناول هذه الفاكهة (مع فيتاميناتها ومضادات الأكسدة ومركباتها النباتية المفيدة) يمكن أن يُحدث فرقًا ملموسًا في الحفاظ على صحة عينيك ووظائفها.

كذلك، إذا كنت تقضي ساعات طويلة على الموبايل والأجهزة الرقمية أو تعيش في بيئة ملوثة بالضباب الدخاني أو تُعاني من حالات صحية مثل داء السكرى وارتفاع سكر الدم (الذي يؤثر على أوعية العين)، فإن الحاجة إلى تحسين نظامك الغذائي تزداد قوة، لذلك تأكد من الجمع بين تناول الفاكهة وممارسات صحية أخرى لصحة العين، مثل آخذ فترات راحة من الشاشات كل 20 دقيقة (قاعدة 20-20-20: انظر لمسافة 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة)، وتأكد من توفر إضاءة كافية في المكان الذى تجلس فيه، وحافظ على استقرار مستويات سكر الدم، واحرص على إجراء فحوصات سنوية للعين.