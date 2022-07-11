4 مشروبات سيئة قد تسبب لك الصداع.. أهمها عصائر الفواكه

يعاني الكثيرون من الصداع الشديد والمتكرر دون معرفة السبب الحقيقى وراء ذلك ويمكن أن يؤثر الصداع المتكرر على حياة الشخص ويسبب له التوتر المستمر.

وقد يكون الصداع بسبب الإجهاد والحساسية والجفاف وحتى نظامك الغذائي، وعلى الرغم من وجود طرق لعلاج الصداع ، إلا أنها مصدر إزعاج ، خاصةً عندما تتكرر، ولا يمكنهم فقط تدمير يومك ونومك ، ولكن يمكنهم أيضًا تركك تشعر بالدوار والارتباك.

ووفقا لما ذكره موقع “Eat This، Not That”، هناك مشروبات سيئة قد تسبب لك الصداع

مشروبات الطاقة

تقول سيدني جرين أخصائية التغذية، إن العديد من مشروبات الطاقة مليئة بالسكريات المضافة والكافيين والأعشاب الإضافية التي يُعتقد أنها تعزز الطاقة.

كما يقول جرين، إنه على الرغم من أن أحد هذه المشروبات قد يمنحك دفعة لمدة ساعة أو ساعتين، إلا أن الانهيار قد يؤدي إلى الصداع والإرهاق بسبب طبيعة الكافيين والسكر المجففة.

تناول مشروبات الكحول

توضح جرين: “كل أنواع الكحول مدر للبول، مما يعني أنه يعزز فقدان الماء، ومع ذلك، على عكس الخمور القوية التي قد تحتوي على ثلج أو سوائل غير كحولية مضافة إليها، قد يكون للبيرة والنبيذ قدرة أكبر على إدرار البول، وقد يؤدي ذلك إلى الجفاف والصداع.

عصائر الفواكه

يقول جرين: “يمكن أن تحتوي عصائر الفاكهة على نسبة عالية جدًا من السكر، مما يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي”.

ينصح جرين أيضًا أن شرب العصير بمفرده (بدون طعام أو سوائل أخرى) سيؤدي إلى ارتفاع وانخفاض سريع في نسبة السكر في الدم، ومن المرجح أن يؤدي التقلب السريع في نسبة السكر في الدم إلى حدوث صداع.

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بعصير بدون كل السكر، فحاول التبديل إلى العصائر الباردة المُصنعة من الخضار في الغالب، والتي تميل إلى أن تكون غنية بالألياف وأقل في السكر من الفواكه، فقط تأكد من عدم وجود سكريات مضافة، ويجب أن تكون المكونات الوحيدة هي الفواكه والخضروات بدون مواد مالئة أو مواد حافظة.

تناول القهوة

قد يكون لعدم تناول قهوتك في الصباح سلبيات، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت معتادًا على تناول الكافيين في الصباح، فقد تحتاجه ليعمل طوال اليوم، ومع ذلك، هناك أيضًا جانب سلبي عند شرب الكثير من القهوة.

يقول جرين: “قد يكون فنجان واحد من القهوة مفيدًا في الواقع للصداع، ولكن أكثر من فنجان واحد إضافي يمكن أن يكون وصفة للصداع الشديد”.

وفقا لجرين، فإن الكافيين يضيق الأوعية الدموية، وعندما يترك الكافيين الجسم فإنه يتسبب في تمدد الأوعية الدموية، بعد ذلك، يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد من تدفق الدم إلى ما يعرف بـ صداع انسحاب الكافيين”.