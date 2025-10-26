4000 خطوة يومياً تكفي لتقليل مخاطر الوفاة المبكرة لدى النساء

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء الأكبر سناً يمكنهن خفض خطر الوفاة المبكرة بشكل ملحوظ بمجرد المشي 4000 خطوة يومياً، وهو رقم أقل بكثير من المعيار الشائع المتمثل في 10 آلاف خطوة يومياً.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن المشي بواقع 4000 خطوة يومياً يقلل خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 26 بالمئة، كما يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27 بالمئة، حتى إذا تراكمت الخطوات على مدار يوم أو يومين فقط في الأسبوع. ويُشير الباحثون إلى أن العدد الإجمالي للخطوات هو العامل الأهم، وليس عدد الأيام التي يتم المشي فيها.

وأكدت الدراسة أن ممارسة المزيد من المشي، مثل 5000 إلى 7000 خطوة يومياً، يزيد من الفوائد، لكنها غالباً ما تكون بنسبة أقل من الفوائد الأساسية المحققة عند الوصول إلى 4000 خطوة. كما أشار الباحثون، بمن فيهم فريق من جامعة هارفارد الأميركية، إلى أن هذه النتائج تؤكد أهمية الحركة اليومية وتتيح للنساء اختيار نمط النشاط البدني الذي يناسبهن.

وشملت الدراسة 13,547 امرأة سليمة من أمراض القلب والسرطان، بمتوسط عمر 72 عاماً، وتم تتبعهن لمدة حوالي 11 عاماً باستخدام أجهزة لقياس عدد الخطوات يومياً، حيث أظهرت النتائج علاقة مباشرة بين زيادة عدد الخطوات ونتائج صحية أفضل، بما في ذلك تقليل خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب.