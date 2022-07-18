5 آثار صحية مدهشة لأكل الباذنجان.. تعرف عليها

الباذنجان هو عنصر أساسي في الصيف، وهو نبات متعدد الاستخدامات، ومن الخضراوات التي تحمل الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان فهو غنى بالألياف منخفضة السعرات الحرارية والمدرجة في حمية البحر الأبيض المتوسط.

كما يساعد الباذنجان في تقوية العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويساعد في تخفيف أعراض فقر الدم، ويمكنك الاستفادة من تضمين هذا الخضار في نظامك الغذائي.

ووفقا لما ذكره موقع «Eat This، Not That»، هناك بعض الآثار الصحية الخمسة المدهشة لأكل الباذنجان

يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب:

في السنوات الأخيرة، ألقى البعض بظلالهم على الخضار الباذنجانية (والتي تشمل الباذنجان والطماطم والفلفل والبطاطا البيضاء) لاحتمال تسببها في الالتهاب.

تذهب الفكرة إلى أن المواد التي تسمى قلويدات في الباذنجان سامة للإنسان، وتزيد من الالتهاب – وتؤدي في النهاية إلى تفاقم حالات مثل التهاب المفاصل والصدفية ومتلازمة القولون العصبي.

لحسن الحظ ، لا يدعم العلم إزالة الباذنجان من نظامك الغذائي لترويض الالتهاب، ولا توجد دراسات واسعة النطاق تربط بين تناول خضروات الباذنجانيات والظروف الصحية الالتهابية.

في الواقع ، الأنثوسيانين ، الأصباغ التي تعطي الباذنجان لونه الأرجواني الداكن ، هي أيضًا مضادات أكسدة قوية، وثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تقلل ولا تحفز الالتهاب .

يمكن أن يثبّت نسبة السكر في الدم:

يمكنك إضافة الباذنجان إلى قائمة الأطعمة اللذيذة والصديقة للسكر في الدم، وتتراوح تقديرات مؤشر نسبة السكر في الدم في الباذنجان ويعرف أيضًا باسم مقدار ارتفاعه في نسبة السكر في الدم، من حوالي 15 إلى 30، وتعتبر الأطعمة التي تقل ترتيبها عن 55 منخفضة على هذا المقياس.

لا يقتصر الأمر على أن الباذنجان لا يرفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير ، ولكن محتواه من الألياف يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على مستوى الجلوكوز لديك تحت السيطرة، على عكس الكربوهيدرات الأخرى ، تمر الألياف عبر الجسم غير مهضوم ويبطئ امتصاص السكر في الدم، ويحتوي كل كوب من مكعبات الباذنجان على 2.4 جرام من هذه المغذيات.

قد يزيد من فقدان الوزن:

الألياف الموجودة في الباذنجان ليست مفيدة فقط لسكر الدم (وبالطبع صحة الجهاز الهضمي )، كما أنه عنصر مهم في خطة إنقاص الوزن الناجحة، ويمكن أن يساعد تناول الكثير من الألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة.

ليس من المستغرب أن العديد من الدراسات ربطت بين اتباع نظام غذائي غني بالألياف وفقدان أكبر للوزن وحتى التزام أفضل بالنظام الغذائي المختار.

وفي الوقت نفسه، الباذنجان منخفض السعرات الحرارية بشكل خطير ويحتوي كوب كامل على 20 سعرة حرارية فقط، وإذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك ، فلا تتردد في إضافته إلى السلطات أو الكاري أو بابا غنوج للحصول على نكهة إضافية وثقل الوزن – بدون سعر السعرات الحرارية العالية.

قد يعزز صحة العظام:

يحتوي كل كوب من الخضار الأرجواني على 0.19 ملليجرام ، أي حوالي 8٪ من المدخول اليومي الموصى به للرجال و 11٪ للنساء، وقد لا تفكر كثيرًا في المنجنيز ، لكن هذا المعدن الصغير له دور يلعبه في صحة العظام .

يتفاعل المنجنيز مع العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم وفيتامين د لتكوين عظام قوية وصحية.على الرغم من أن النقص نادر في البلدان المتقدمة ، إلا أن الحصول على ما يكفي هو هدف جيد دائمًا.

يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي:

ربما تكون قد سمعت عن متلازمة التمثيل الغذائي المخيفة ، وهي مجموعة من الأعراض ذات الصلة التي تشمل السمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

والباذنجان واحد من أفضل الطرق لمنع هذه المجموعة من الحالات هو اتباع نظام غذائي مغذي مليء بالفواكه والخضروات (مثل الباذنجان).

وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن الباذنجان يمكن أن يكون مفيدًا في علاج متلازمة التمثيل الغذائي بسبب تأثيراته المضادة لارتفاع ضغط الدم ، ومضادات السكري ، وتعزيز فقدان الوزن.