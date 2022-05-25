5 أسباب تؤثر على مستويات الطاقة لدى الرجال!

هل شعرت يوما بالإحباط وعدم الرغبة في فعل أي شيء على مدار اليوم؟ معظم الناس سيقولون نعم، لأن هذه حالة شائعة جدا. ولكن الشيء غير الشائع هو أن يكون لديك مستويات منخفضة من الطاقة بشكل يومي أو منتظم.

يشعر الكثير من الرجال بالتعب الشديد بعد مجيئهم من عملهم اليومي. قد يكون هذا بسبب بعض عوامل نمط الحياة أو حتى الحالات الطبية التي قد تؤثر على الشخص. يجب مراعاة مؤشرات مثل أنماط النوم والنظام الغذائي والتمارين الرياضية وغير ذلك لمعرفة السبب وراء ذلك.

ما الذي يؤثر على صحة الرجل؟

الآن يمكن أن يكون هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤثر على صحة الرجال. يعتمد الأمر تماما على أسلوب معيشتهم وتاريخهم الطبي وأنواع النظام الغذائي وغير ذلك الكثير.

يقول الدكتور سوميت نيجام، الطبيب العام في مستشفى صحارى، في لكناو الهندية إن هناك عدة حالات صحية تؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة في الجسم لدى الرجال:

1. سوء التغذية

إذا لم يأخذ الرجل الكمية المناسبة من التغذية والنظام الغذائي المتوازن، فمن المرجح أنه سيشعر بالضعف. وذلك لأن نقص التغذية يمكن أن يؤدي إلى اختلال وظيفي.

يجب أن يحتوي النظام الغذائي المتوازن على الكثير من الخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات.

تناول كمية معينة فقط من العناصر الغذائية يمكن أن يؤدي إلى التعب ويسبب انخفاض مستويات الطاقة، وهذا شائع بشكل خاص بين الرجال الأصغر سنا في جيل اليوم.

2. ممارسة الروتين

منذ أن تحولت معظم الوظائف إلى العمل المكتبي أو عبر الإنترنت، أصبح من الصعب بشكل خاص إدارة التمرين على أساس يومي.

تؤدي التمارين الرياضية إلى زيادة الأدرينالين في الجسم ولا تسمح لعظامك أو عضلاتك بالضعف. يمكن أن يؤثر عدم ممارسة الرياضة بشكل خاص على صحتك على المدى الطويل ويؤدي إلى التعب معظم اليوم.

3. انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون

يُعتبر انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الذكور أحد الأسباب الرئيسية لوجود اختلالات وظيفية.

التستوستيرون هو هرمون الذكورة الأساسي ويلعب دورا حاسما في تحديد مستويات الطاقة الجسدية.

مع تقدم الرجال في العمر، تنخفض كمية هرمون التستوستيرون ببطء مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة في الجسم. ينتج عن هذه الحالة قصور الغدد التناسلية الذكرية. قد يتسبب أيضًا في حدوث مشكلات مثل: الكآبة، التعب، انخفاض الطاقة والقدرة على التحمل، فقر الدم، صعوبة التركيز، الهبات الساخنة، العقم، انخفاض كتلة العضلات، تطور أنسجة الثدي.

4. توقف التنفس أثناء النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب في النوم يؤدي إلى مشاكل في التنفس لدى كل من الرجال والنساء.

قد يتوقف الشخص عن التنفس لمدة 10 دقائق في المرة كل ليلة. يعد انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر شيوعا عند الرجال منه عند النساء، مما قد يؤثر على صحة الشخص. قد تشمل الأعراض الأخرى: الشخير بصوت عال، صداع الصباح، وصعوبة في التركيز.

5. الاكتئاب

يمكن أن يكون أحد أسباب انخفاض مستويات الطاقة لدى الرجال هو الاكتئاب. يعاني الرجال من العديد من مستويات التوتر التي لا يشاركونها مع أي شخص وهي تتراكم دائما.

يمكن أن يؤدي تراكم مستويات التوتر هذه إلى الاكتئاب وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة لدى الرجال.