5 أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

تعد زيادة الوزن المفاجئة مشكلة تواجه الكثير من الناس، وعادة ما تكون مترتبة على أسباب معروفة أو متوقعة.

ويتم قياس زيادة الوزن عادة باستخدام مؤشر كتلة الجسم (بالإنجليزية: Body Mass Index or BMI) الذي يعتمد على الارتباط بين الوزن والطول.

يمكن أن تكون زيادة الوزن ناتجة عن تناول كميات زائدة من الطعام مقارنة بالطاقة التي يحرقها الشخص، وهذا يترتب عادة على نمط حياة غير صحي، قلة النشاط البدني، واعتماد تغذية غير متوازنة. كما يمكن أن تكون له أسباب أخرى غير تلك المعتادة، مثل بعض الظروف الطبية، الأدوية، والعوامل الوراثية.

تعد زيادة الوزن إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح، عاملاً مرتبطًا بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل: ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان. لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن البحث عن العوامل المسببة لها واتباع نمط حياة صحي، ونظام غذائي متوازن للحفاظ على صحتهم العامة.

ما هي الأسباب غير المتوقعة لزيادة الوزن

الأسباب غير المتوقعة لزيادة الوزن تشمل أسباباً عديدة، وتشمل ما يلي:

-التوتر النفسي والعاطفي: يمكن أن يؤدي التعامل المستمر مع التوتر والقلق والضغوط النفسية إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام وتفضيل الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

-الأدوية: بعض الأدوية قد تؤدي إلى زيادة الوزن كآثار جانبية، مثل بعض أدوية العلاج النفسي وبعض الأدوية المضادة للاكتئاب والعلاجات الهرمونية.

-مشاكل الهرمونات: بعض الاضطرابات الهرمونية مثل: اضطرابات الغدة الدرقية، واضطرابات هرمون الأندروجين لدى النساء قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

-قلة النوم: عدم الحصول على كمية كافية من النوم يمكن أن يؤثر على الهرمونات التي تنظم الشهية وقد تسبب زيادة الرغبة في تناول الطعام. مشاكل في الجهاز الهضمي: بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي مثل: متلازمة القولون العصبي، واضطرابات الامتصاص الغذائي يمكن أن تؤثر على استقلاب الجسم وتسبب زيادة الوزن.

-اضطرابات الأكل: تشمل الاضطرابات الغذائية فرط الأكل المرضي الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير.