يمكن أن تكون فترة الحيض وقتاً عصيباً، وضع كيس حراري إلى تناول المشروبات الدافئة، نجرب العديد من الحيل لتهدئة الألم، ولكن هناك عوامل داخلية أخرى تؤثر على الدورة الشهرية، يلعب الغذاء دوراً حيوياً في هذا الصدد، يمكن للأطعمة ومغذياتها أن تصنع الصحة أو تدمرها، هناك مع 5 أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي أثناء الدورة الشهرية، وفقا لما نشره موقع “doctor.ndtv”.

1. الزبادي:

إنه مصدر كبير للكالسيوم والبروتين، يريح عضلاتك ويقلل من متلازمة ما قبل الحيض، يمكنك الحصول على اللبن الرائب أو العصير أو وعاء الزبادي اللذيذ، أضف بعض المكسرات والفواكه.

2. المكسرات والبذور:

هذه الأطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين، تساعد هذه على الحد من الرغبة الشديدة لديك خلال فترات، يضمن تناول كميات أقل من الوجبات السريعة صحة أفضل، يمكن أيضاً أن تضيف المكسرات والبذور العديد من المغذيات الدقيقة إلى نظامك الغذائي مع إبقائك ممتلئاً طوال اليوم.

3. الموز:

إذا كنت تحب تناول الموز، بصرف النظر عن كونه مصدراً جيداً للبوتاسيوم، يعد الموز أيضاً مخزناً لفيتامين ب 6 يساعد تناولها على تحسين مزاجك خلال فترات.

4. الماء:

تأكد من أنك تحافظ على رطوبتك طوال فتراتك، اشرب كمية كافية من الماء، يمكن أن يكون على شكل ماء جوز الهند أو عصير الخضار أو اللبن، إذا كان لديك ما يكفي من الماء طوال اليوم، فلن تعاني من صداع الجفاف.

5. العدس:

العدس غني بالحديد والبروتين، هذه مهمة جداً للحفاظ على الدورة الدموية الصحية في الجسم، يحتوي العدس أيضاً على الزنك، وهو مفيد في تقليل تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة.