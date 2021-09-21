5 أعراض تدل على ارتفاع السكر التراكمي.. تعرفوا عليها

يستخدم مصطلح السكر التراكمي للدلالة على قياس معدل السكر في الدم في فترة تتراوح بين أسابيع الى شهور. وأن ارتفاع هذه النسبة يُسبب الإصابة بمضاعفات عدة مثل مرض السكري.

وفي ما يلي أهم الأسباب التي تؤدي الى ارتفاع نسبة السكر التراكمي:

سوء امتصاص الجسم للأنسولين أو عدم أخذ الجرعة المناسبة منه. الإكثار من تناول النشويات والأطعمة الغنية بالكاربوهيدرات. عدم ممارسة التمارين الرياضة والخمول الشديد. التعرض للكثير من الضغوطات والقلق والإجهاد. تناول أدوية معينة كأدوية الرئة والكبد ومضادات الاكتئاب.

تترافق مشكلة السكر التراكمي مع أعراض عدة مثل:

الشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على التحرك. المعاناة من ضيق وصعوبة في التنفس. زيادة الحاجة الى التبول. جفاف الفم والحلق. المعاناة من مشاكل في النظر.

يمكنك إتباع العديد من الطرق التي تساعد في خفض السكر التراكمي ومنها:

تناول الزنجبيل من خلال إضافته الى النظام الغذائي الصحي أو تناول شاي الزنجبيل. وضع القليل من القرفة في الماء الساخن أو شربه كشاي. تناول الالبان والزبادي مرتين في اليوم. تناول المكسرات الغنية بالدهون. ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لحوالي 10 الى 20 دقيقة.