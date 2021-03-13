5 أعراض تعني أن كورونا قد يستمر معك طويلا

كشفت دراسة جديدة أن الأعراض التي تنتاب المصاب بفيروس كورونا في الأسبوع الأول من العدوى قد تكشف الكثير عن مضاعفاته وعن المدة التي قد يستمر فيها.

الدراسة التي نشرت، الأربعاء، في مجلة Nature Medicine وخضعت للمراجعة العلمية، خلصت إلى أن خمسة أعراض، إن ظهرت في أسبوع الإصابة الأول، فهي دالة على أن الفيروس قد يطيل البقاء في جسم مضيفه لمدة طويلة.

وحدد الأطباء الأعراض الخمسة في التعب، والصداع، وبحة الصوت، وآلام العضلات ، وصعوبة التنفس.

وفي الدراسة، طلب باحثون من King’s College London ومستشفى ماساتشوستس العام ومستشفى بوسطن للأطفال من المصابين بكورونا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والسويد الإبلاغ عن أعراضهم من خلال تطبيق هاتف ذكي من مارس إلى سبتمبر 2020.

ومن بين 4000 مصاب، أبلغ حوالي 13 في المئة أن أعراضهم استمرت لـ28 يوم، فيما أبلغ 4 في المئة أن أعراضهم استمرت 8 أسابيع، وأبلغت نسبة 2 في المئة منهم عن استمرار أعراضهم لأكثر من 12 أسبوع.

وارتبط احتمال استمرار الأعراض بشكل كبير بزيادة العمر ، حيث يرتفع من 9.9٪ لدى الأفراد في عمر 18 إلى 49 عام ، إلى 21.9٪ لمن هم فوق 70 عاما.

ورغم ذلك قالت الدراسة إن عوامل كورونا الطويل الأمد قد تظهر لدى جميع الأعمار.

وجدت الدراسة أن المصابين الذين يعانون من كورونا الطويل الأمد يعانون من التعب والصداع ومشاكل الجهاز التنفسي العلوي، مثل ضيق التنفس والتهاب الحلق والسعال وفقدان حاسة الشم، فيما عانت مجموعة أخرى من أعراض إضافية مثل مشاكل في الجهاز الهضمي.

وتأتي الدراسة في وقت يستمر الوباء في حصد المزيد من الضحايا، إذ أودى حتى الآن بحياة 2,630,768 شخصًا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، فيما تم إعطاء أكثر من 335 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 حول العالم حتى الآن، بحسب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وتم تسجيل أكثر من 118,527,720 إصابة بالفيروس. وبينما تعافت غالبة المصابين، إلا أن هناك من بقيت لديهم أعراض بعد أسابيع وحتى أشهر.