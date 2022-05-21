5 أنواع من الخضراوات تزيد من نسب السكر في الدم

الأنسولين هو ذلك الهرمون الذي يفرزه البنكرياس ويلعب دور كبير في تنظيم مستويات السكر داخل الجسم، وفي حالة وجود خلل في طريقة إنتاج الجسم له فإن ذلك يعني إمكانية ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة، تؤدي إلى سلسلة كبيرة من المضاعفات ما يؤدي إلى تشخيص الفرد بمرض السكري من النوع الثاني.

ولتعويض دور الأنسولين المعطل يلجأ الشخص إلى الاعتماد على نظام غذائي يحاكي تأثيرات الأنسولين عن طريق إبطاء ارتفاع السكر في الدم فالنظام الغذائي الصحي هو العنصر القادر على ترويض ارتفاع نسبة السكر في الدم ولكن هناك بعض العناصر التي تمثل مخاطر صحية خفية كالخضروات.

برغم مدى فوائدها والحرص على تناولها كعناصر صحية تزيد من قيمة اي نظام غذائي إلا أن هناك 5 أنواع من الخضروات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم ولذلك يفضل تناولها باعتدال.

ومن أبرز هذه الخضروات والتي تحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم والذي يصنف الطعام اعتمادا على المعدل الذي يكسر به الجسم الكربوهيدرات لتكوين سكر الدم نتيجة سرعة تحللها مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات الجلوكوز في الدم بحسب موقع ” اكسبريس”:

1- الجزر

2- البطاطس

3- الجزر الأبيض

4- البنجر

5- الذرة الحلوة

كما تتجاوز مخاطر هذه الخضروات التي ترتفع فيها نسبة السكر في الدم مرحلة التسبب في مشكلات لمرضى السكري ولكنها تمتد أيضا لأولئك الذين ينتجون الأنسولين بأنفسهم فكونها تحتوي على نسبة عالية من السكريات يمكن ان تجبر الجسم على محاولة إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين لمواجهة الكربوهيدرات سريعة المفعول مما يؤدي إلى سرعة الشعور بالجوع داخل الجسم.