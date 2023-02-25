5 خرافات عن الحمل لا تصدقيها

هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة والخرافات حول الحمل في أذهان الناس، ومن المهم للغاية القضاء على هذه الأساطير واستبدالها بحقائق موثوقة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الخرافات حول الحمل وتصحيحها، بحسب موقع “Health”.

أساطير شائعة عن الحمل وتصحيحها

1. هل استخدام فيتامين “هـ” وزبدة الكاكاو يمنع ظهور علامات تمدد الجلد؟

غالبًا ما تستمر النساء في البحث عن طرق مختلفة لمنع علامات التمدد أثناء الحمل.

ينصح الناس عادةً بوضع فيتامين “هـ” وزبدة الكاكاو ومع ذلك، لا يمكن منع علامات التمدد عن طريق وضع أي كريم أو علاج منزلي على المعدة أثناء الحمل.

بعض الناس لديهم علامات تمدد أكثر والبعض الآخر لديهم علامات أقل يعتمد الأمر تمامًا على نوع بشرتك وحجم الطفل.

2. هل من الآمن ممارسة الرياضة أثناء الحمل؟

وفقًا للأطباء، من الآمن تمامًا ممارسة الرياضة أثناء الحمل، هذا يساعدك في الولادة الطبيعية، ومع ذلك، من الضروري استشارة خبير اللياقة البدنية أو الطبيب حول شدة التمرين الذي يجب القيام به ومتى يجب القيام به.

3. هل يجب تناول المأكولات البحرية أثناء الحمل؟

تناول المأكولات البحرية أثناء الحمل آمن تمامًا الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر مفيدة جدًا لنمو دماغ الطفل.

ضعي في اعتبارك أن كميات كبيرة من الزئبق يجب ألا تكون موجودة في الأسماك التي تتناولينها إلى جانب ذلك ، مهما كان نوع المأكولات البحرية التي تتناولينها، فمن الضروري طهيها جيدًا قبل تناولها.

4. هل نحتاج إلى تناول المزيد من الطعام أثناء الحمل؟

يجب عليك تناول الطعام مع مراعاة صحتك وصحة طفلك. لكن هذا لا يعني أنك بحاجة لتناول طعام لشخصين ليست هناك حاجة على الإطلاق لتناول أكثر من 450 إلى 500 سعرة حرارية أثناء الحمل يومياً.

5. هل تناول الطعام الحار يحفز الولادة؟

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يجعلك تعاني من مشاكل مثل الحموضة والغازات وحموضة المعدة لكنها لا تحفز الولادة.