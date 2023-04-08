5 خطوات تساعدك على تحسين صحتك

بلا شك أن اهتمام الإنسان بصحته يعد أمرا ضروريا، فالإنسان يجب أن يراعي كثيرًا من الأمور والسّلوكيّات في الحياة حتى يتجنب الأمراض التي تعطّل حياته.

ووسط الجهود الدولية، يبقى الاعتماد على الفرد في تحسين صحته، وللحفاظ عليها، لذا يمكنك وبتطبيق خمس خطوات فقط يمكن بالفعل تحقيق ذلك، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”.

الحصول على نوم كاف

عدم الحصول على قسط كاف من النوم قد يعبث بتركيزك خلال نهار اليوم التالي، ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل ترتبط بالسكتة الدماغية والربو ويؤثر على طول العمر، فيما توصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” بأن يحصل البالغون على سبع ساعات على الأقل من النوم يوميا.

الغذاء الجيد

تختلف طبيعة الأجسام في حاجتها للغذاء، ولكن عليك الاهتمام بجودته حيث توصي العديد من الدراسات بنظام “البحر الأبيض المتوسط”، والتي يرتكز على توافر الكثير من الخضروات والفواكه والحبوب وزيت الزيتون ضمن روتين الغذاء اليومي.

التمارين الرياضية

رغم أن التمارين الرياضية مهمة جدا للصحة البدنية، إلا أنه تبين أنها مهمة أيضا لصحة العقل، حيث تظهر الأبحاث أن ممارسة الرياضة لنحو 11 دقيقة يوميا على الأقل يمكنها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

التواصل الاجتماعي

يعتقد العديد من الناس أن السلوكيات الصحية تعتمد على الجسد، ولكن العوامل الاجتماعية والعاطفية لها دور كبير في صحتنا.

وتعد الصداقات القوية مفتاحا لتحسين الرفاهية العاطفية، وتعزيز صحتنا الجسدية.

التقليل من التوتر

ارتفاع مستوى التوتر قد يسبب الإجهاد لجسدك، ويفاقم أمراض القلب والسكري ومشاكل الجهاز الهضمي المزمنة، ناهيك عن مخاطره في التسبب بقلة النوم وانعدام الثقة وتعاطي المخدرات.

ولهذا فإن اتباع معادلة متوازنة من نوم جيد وممارسة الرياضة والدعم الاجتماعي يقلل من التوتر، ويبقي صحتك في أفضل حال.