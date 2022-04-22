5 زيوت طبيعية تساعد في التخلص من لدغات البعوض

يبداء فصال الصيف حاملاً درجات حرارة مرتفعة، التي تساعد الحشرات الطائرة والزاحفة في الخروج من جحورها، وهذا ما يتسبب في كثرة اللدغات التي قد تؤثر على بشرتنا وبشرة أطفالنا، بالإضافة إلى أثار اللدغات سواء على الوجوه أو الأذرع، وذلك حسب ما ذكره موقع “هيلث لاين”.

وهناك بعض الزيوت الطبيعية التى تساعد في التخلص من لدغات النموس منها:

1ـ زيت الريحان

يعتبرالريحان زيت مضاد للالتهابات يساعد في علاج تهيج البشرة، وهذا يجعله رائع لعلاج جميع أنواع لدغات الحشرات، وخاصة لسعات النحل والناموس.

2ـ زيت الكافور

استخدم زيت الكافور منذ العصور القديمة في علاج تهيج البشرة، والتهاباتها حيث يساعد أيضاً في تقليل الألم الناجم عن لدغات الحشرات.

3ـ زيت البابونج

يضاف البابونج إلى العديد من منتجات البشرة والمستحضرات حيث يساعد في علاج الإحمرار والحكة والتهيج الناتج من لدغات الحشرات.

4ـ زيت اللافندر

زيت اللافندر هو زيت أساسي معروف ومفضل لعلاج لدغات الحشرات، حيث يمكن إضافة هذا الزيت مباشرة على اللدغات، لما له من خصائص مهدئة للإلتهابات مثل البابونج، ويمكن أيضاً أن يكون مسكناً للألم، كما يفيد في علاج لدغات العنكبوت و النمل ولسعات النحل، والناموس.

5ـ زيت النعناع

يعد زيت النعناع من الزيوت الأساسية التي تساعد في تقليل ألم اللدغات، كما يساعد أيضاً في إبعاد الحشرات عن المنزل، فهو مفيد أيضاً في علاج الحكة واللدغات الأكثر إيلاماً، مثل التى ناتجة عن النمل والناموس.