5 طرق "بسيطة" للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم دون أدوية

ارتفاع الضغط يعد من الأمراض الخطيرة والتي قد تؤدي إلى حدوث سكتة دماغية، أو الإصابة بالفشل الكلوي والعمى، لذلك من الضروري المحافظة على المستويات الطبيعية، والابتعاد عن الأمور التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وهناك بعض العادات التي لا تتطلب مجهودا كبيرا للمحافظة على مستويات ضغط الدم، وهي على النحو التالي:

1- نظام غذائي صحي

اختر وجبات صحية وخيارات خفيفة لمساعدتك على تجنب ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته. وتأكد من تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، وذلك وفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تحدث مع فريق الرعاية الصحية حول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والألياف والبروتين وقليلة الملح (الصوديوم) والدهون المشبعة. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يساعد إجراء هذه التغييرات الصحية في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم والحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

2- حافظ على وزن صحي

تسرّع زيادة الوزن أو السمنة خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم. وللوصول لوزن صحي عليك اختيار الأطعمة الصحية وممارسة النشاط البدني بانتظام.

3- كن نشيطا بدنيا

يمكن أن يساعد النشاط البدني في الحفاظ على وزن صحي وخفض ضغط الدم. وتوصي إرشادات النشاط البدني بأن يمارس البالغون ما لا يقل عن ساعتين و30 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات، كل أسبوع. كما يجب أن يمارس الأطفال والمراهقون ساعة من النشاط البدني كل يوم.

4- لا تدخن

يرفع التدخين من ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وإذا كنت لا تدخن، فلا تبدأ، أما إذا كنت تدخن، فإن الإقلاع عن التدخين سيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5- الحصول على قسط كاف من النوم

النوم الكافي جزء من الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. بالمقابل يرتبط عدم الحصول على قسط كاف من النوم بشكل منتظم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.