5 طرق تساعدك على الوقاية من مرض السكري

السكري من الأمراض الشائعة والتي انتشرت بصورة كبيرة مع تسارع وتيرة الحياة، ويصاب به الشخص نتيجة بعض الأسباب منها خلل بهرمون الأنسولين أو خلل وراثي، لكن يمكن الوقاية منه من خلال بعض النصائح والطرق، ومنها:

زيادة النشاط البدني

توجد العديد من الفوائد لممارسة الرياضة وزيادة النشاط البدني بشكل منتظم، إذ يمكن أن تساعد التمارين الرياضية على فقدان الوزن، وخفض نسبة السكر في الدم، وكذلك زيادة الحساسية للأنسولين، مما يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

كما وجد الباحثون أن التمارين الهوائية وتدريبات المقاومة تساعد في السيطرة على مرض السكري.

تناول الكثير من الألياف

من الضروري أن يتضمن النظام الغذائي للإنسان بشكل عام الألياف بسبب فوائدها العديدة للجسم، ويحتاج الإنسان البالغ ما بين 25-35 غراماً من الألياف يومياً، ويفضل تناول الكثير من الماء أثناء تناول الألياف. وتساعد الألياف على التالي:

تقليل خطر الإصابة بالسكري عن طريق تحسين التحكم في نسبة السكر بالدم. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. تعزيز فقدان الوزن من خلال المساعدة على الشعور بالشبع.

تناول الحبوب الكاملة

تقلل الحبوب الكاملة من خطر الإصابة بمرض السكري، وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى مساعدتها في إنقاص الوزن؛ لذلك يجب أن يحتوي النظام الغذائي للشخص على الحبوب على الأقل نصف الكمية المتناولة يومياً تكون من الحبوب الكاملة، ويمكن العثور عليها في أنواع الخبز المختلفة ومنتجات المعكرونة والأرز وغير ذلك.

فقدان الوزن

المعاناة من زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري؛ لذلك يجب العمل على التخلص من الوزن الزائد فكل رطل يخسره الشخص يحسن صحة الجسم وفق بعض التجارب لبعض المشاركين والتي أثبتت تقليل خطورة الإصابة بالسكري بنسبة 60%.

الاهتمام بالنظام الغذائي

تساعد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أو النظام الغذائي ذي المؤشر الجلايسيمي، والذي يُبنى على اختيار الأطعمة التي تؤثر على نسبة السكر في الدم- على إنقاص الوزن، كما أن فعاليتها كبيرة بالنسبة للوقاية من مرض السكري.