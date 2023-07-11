5 عادات خاطئة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس يعتبر من أكثر أنواع السرطان فتكًا، لأنه في كثير من الأحيان لا توجد علامات إنذار مبكر، ولا يتم تشخيصه حتى مرحلة لاحقة.

فيما يلي نذكر لكم بعض العادات الخاطئة التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس لدى النساء، وفقًا لما جاء في موقع “تايمز أوف إنديا”.

– التدخين

التدخين هو عامل الخطر الأكثر شيوعاً الذي يزيد خطر ‏الإصابة بسرطان البنكرياس مقارنة بغير المدخنين بحوالي ‏‎20‎‏-‏‎30‎‏٪ من سرطانات البنكرياس.

– السمنة

تزيد السمنة أيضاً من خطر الإصابة بـ سرطان البنكرياس ‏بنسبة تصل إلى ‏‎20‎‏٪، فالنساء اللواتي يعانين من زيادة ‏الوزن هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس‎.

– مرض السكري ‏

الأشخاص المصابون بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بسرطان ‏البنكرياس.

– شرب الكحول

يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول أيضاً إلى الإصابة ‏بسرطان البنكرياس، فالأشخاص الذين يستهلكون الكحول ‏أكثر عرضة للإصابة به من الأشخاص ‏الذين لا يشربون الكحول. ‏

– تناول اللحوم المصنعة

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول اللحوم المصنعة يمكن ‏أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.‏