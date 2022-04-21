5 عادات صحية حول العالم تحمي من السمنة.. اهمها التوابل

هل فكرت يوماً في البحث عن سبب تميز بعض البلدان بمواصفات جسدية مختلفة عن بلدان اخرى؟ بمعنى أنك يمكن أن تجد معظم سكان دولة مثل فرنسا لديها مؤشر كتلة جسم منخفض مقارنة بدولة أخرى معظم سكانها لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع أو نسب مرتفعة من السمنة ،قد يكون فكرت من قبل ولكن لم تصل إلى إجابة مقنعة أو منطقية.

ويعود السر وراء الاختلاف بين البلدان في السمنة والنحافة إلى النظام الغذائي ونمط الحياة لكل بلد فهذان الأمران يلعبان دور مهم ومؤثر إلى جانب العوامل الوراثية والبيئية، ولأن دائما ما ترتبط السمنة بارتفاع معدل خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب فإليك مغامرة في مطابخ العالم الأكثر صحية من عادات ونمط حياة يساعد على بقاء معدلات السمنة والأمراض المزمنة منخفضة.

ومن أبرز العادات الصحية حول العالم والتي يفضل اتباعها بحسب موقع ” greatist”:

1- اليابان

يمكنك أن تتبنى عادة واحدة من اليابان تكون كافية للوصول إلى الوزن المثالي وهي التركيز على مظهر الطعام، حيث يهتم اليابانيون بالاعتماد على الأجزاء الصغيرة من الطعام ذات الألوان المبهجة والخضروات الموسمية الطازجة التي تقدم طبق جذاب وصحي، يساعد على الحفاظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة كما توفر الخضراوات مجموعة من الفيتامينات والمعادن الصحية.

2- الصين

قد يبدو الأمر غريب ولكن عادة تناول الطعام بالعصا هي إحدى أكثر العادات صحية حول العالم، حيث يمكن أن يساعدك استخدام العيدان في تناول الطعام على الأكل بشكل أبطأ وبكميات صغيرة وهذا يعني أنك ستأكل أقل فالأشخاص الذين يأكلون بشكل أسرع، هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومخاطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بغيرهم.

3- فرنسا

الطعام والمتعة هي إحدى قواعد الفرنسيين في تناول الطعام، فبحسب دراسة أجرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب في العام 2020، وجدت أن الفرنسيين يربطون بين الطعام والمتعة وقد تظن أن من خلال هذا الربط تزداد معدلات السمنة هناك، ولكن ليست المتعة في تناول الطعام وحسب ولكن ممارسة الرياضة والمشي بعد تناول وجبتهم المفضلة فبدلا من تناول جزء كبير من الحلوى الصحية يعتمدوا على تناول جزء صغير من الحلوى التي يحبونها الغنية بالشوكولاتة وبعدها ممارسة الرياضة.

4- الهند

يتميز المطبخ الهندي باضافة العديد من التوابل التي تضيف نكهة جذابة وصحية للطعام، فقد تساعد التوابل مثل الكركم والزنجبيل والفلفل الأحمر على خفض نسبة الكوليسترول، كما يمكن أيضا أن تقلل المواد العطرية المستخدمة بشكل متكرر مثل البصل والثوم من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5- اليونان

حمية البحر الأبيض المتوسط ​​ليست بالنظام الغذائي الحديث، ولكن منذ القدم ويعتمد مطبخ بلدان البحر المتوسط ​​التقليدي على كثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، بالإضافة إلى كميات صغيرة من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان وزيت الزيتون.